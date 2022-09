SentinelOne et Armis s’associent pour réduire les risques pour les périphériques IoT, OT et IT

août 2022 par Marc Jacob

La visibilité est essentielle pour les équipes security et operations. Cependant, comme le réseau devient de plus en plus complexe, il devient plus difficile de maintenir la visibilité et de réduire la surface d’attaque. Les environnements IoT et OT présentent des difficultés spécifiques, qui limitent la visibilité et le contrôle des assets, surtout sur les marchés verticaux de la santé, de l’industrie et des infrastructures critiques. Ces divers environnements introduisent de nouveaux risques de ransomware et de malware, dans le contexte d’un paysage de menaces en constante évolution.

SentinelOne et Armis s’associent pour proposer trois solutions de pointe intégrées :

● L’appli SentinelOne Singularity XDR pour Armis fournit un contexte et un enrichissement supplémentaires pour accélérer le tri et l’examen des menaces sur les postes client, et les périphériques IoT et OT, qu’ils soient gérés ou non.

● L’intégration Armis pour SentinelOne Singularity XDR assure une visibilité unifiée des périphériques, avec une très large couverture des postes client, périphériques IoT et périphériques OT des utilisateurs. Elle intègre aussi des informations sur l’obsolescence des périphériques, de métadonnées de bien et d’inventaire des applications dans ses modèles de risques, pour améliorer la priorisation et la remédiation des vulnérabilités.

● L’appli SentinelOne Singularity Ranger pour Armis garantit une bonne visibilité et un bon contrôle du réseau, grâce à des métadonnées de périphérique en temps réel tirées d’Armis. Les entreprises ont les moyens d’isoler automatiquement les périphériques suspects, ou bien d’empêcher le poste client des utilisateurs de communiquer avec les périphériques IoT et OT.