Vertiv annonce la nomination de Cheryl Lim au poste de directrice des ressources humaines (CHRO)

août 2022 par Marc Jacob

Vertiv annonce la nomination de Cheryl Lim au poste de Chief Human Ressources Officer. Cheryl Lim rapportera directement à Rob Johnson, PDG de l’entreprise, et dirigera le développement et l’exécution de la stratégie RH en soutien des objectifs commerciaux de Vertiv.

Cheryl Lim possède une expérience de plus de 20 ans dans les ressources humaines, la gestion d’équipes, la transformation organisationnelle et la transmission de savoir-faire axé sur les données pour les activités RH internationales dans le secteur manufacturier. Avant de rejoindre Vertiv, Cheryl Lim a occupé divers postes de direction dans le domaine des ressources humaines, notamment chez Honeywell ou encore Chez ITT Inc, où elle était vice-présidente des ressources humaines.

Cheryl Lim est diplômée d’une double licence en allemand et en management à l’université de Leeds ainsi que d’un master en administration des affaires, obtenue à la Pepperdine Graziadio Business School.