Nozomi Networks ajoute à son programme MSSP neuf nouveaux partenaires de différentes régions du monde

août 2022 par Marc Jacob

• Le programme de partenariat MSSP Elite, qui réunit des partenaires au niveau mondial, compte désormais dix membres, parmi lesquels les nouveaux venus ABS Consulting Inc., Intelligent Buildings et Telefónica Tech.

• Le programme de partenariat MSSP Focus, à vocation locale, rassemble CyberCX, Deloitte, Gemina, NRI Secure Technologies, 2TS et TI Safe.

Lancé en aout 2021, le programme de partenariat MSSP de Nozomi Networks est le seul programme complet du secteur pour les services managés de sécurité OT et IoT. Il apporte aux MSSP la totalité des solutions éprouvées de cybersécurité OT et IoT, de l’expertise et des ressources commerciales de Nozomi Networks. Il leur permet ainsi de dégager des revenus supplémentaires à travers de nouvelles activités, mais offre aussi aux clients la flexibilité et la valeur maximale nécessaires pour renforcer leur sécurité OT et IoT, tout en équilibrant leurs besoins de ressources. Aujourd’hui, de robustes partenaires MSSP Elite et MSSP Focus aident leurs clients à consolider leur sécurité et leur résilience OT et IoT grâce aux solutions de Nozomi Networks.

Le programme MSSP de Nozomi Networks va au-delà d’intégrations de base en matière de sécurité OT et IoT, en fournissant aux partenaires les ressources dont ils ont besoin pour assurer efficacement l’intégration, la vente et le support des solutions Nozomi Networks dans le cadre d’une offre complète de services managés pour le client.

• Des formations et certifications spécialisées assurent la qualification complète des partenaires pour accompagner les clients avec des outils de visibilité poussée sur le réseau, de surveillance avancée et de veille exploitable afin d’optimiser la réponse aux incidents.

• Les partenaires ont accès à une plateforme MSSP leur permettant de développer leur expertise et leur pratique dans le domaine de la sécurité industrielle, d’enrichir leur offre de services et d’améliorer la satisfaction des clients.

• Les partenaires peuvent intégrer l’éventail complet de solutions dans le cloud et sur site de Nozomi Networks et les gérer pour le compte de leurs clients. De nombreux partenaires MSSP de Nozomi Networks détiennent des licences Vantage afin de proposer des services sous label privé via les capacités multitenant et orientées MSSP de Vantage.