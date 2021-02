Seela lance une plateforme de formation cyber en streaming

février 2021 par Marc Jacob

Si l’année 2020 a mis à rude épreuve la cybersécurité, elle aura également accentué l’urgente nécessité de réinventer les modèles de travail en la matière. La mise en place d’une démarche Cyber forte n’est désormais plus une option pour les entreprises. Unique plateforme de formation Cyber 100% dématérialisée, Seela s’est donnée pour mission de les aider à construire une politique Cyber solide. La start-up souhaite s’imposer sur son marché comme le 1er acteur d’e-learning en CyberSécurité basant ses parcours de formation sur l’accompagnement et la simulation, à travers l’accès à la CyberRange d’Airbus Cybersecurity.

Cybersécurité : des équipes Tech opérationnelles en un temps record avec Seela

Préparer les équipes techniques au pire pour construire le meilleur. C’est la raison d’être de Seela, fondé fin 2019 par l’ingénieur de l’Institut Mines Télécom, Arthur Bataille, 32 ans, membre fondateur de F.I.R.S.T et membre de la CyberTaskForce.

La proposition de valeur de Seela s’articule autour de trois promesses : construire un programme de cyber-formation continu, perfectionner en permanence l’expertise opérationnelle des équipes et évaluer objectivement les compétences des collaborateurs.

Des parcours de formation Cyber sur-mesure, quelque soit le niveau de l’apprenant

Pensée comme une plateforme de streaming, Seela est la seule plateforme de formation Cyber où ce sont une vingtaine d’experts Cyber de grandes entreprises françaises qui dispensent les cours : Eric Chambareau, Head of Airbus Cybersecurity et Engineeringn France ; Arnaud Coustillière, Vice Amiral D’Escadre et Com Cyber de 2011 à 2017 ou encore Thomas Baignères, Docteur en cryptographie de l’EPFL et CEO d’Olvid.

Seela propose des parcours de formation sur-mesure, quel que soit le niveau technique des apprenants (débutants, intermédiaires, experts). Contrairement à une formation en présentiel, ils peuvent monter en compétences en parallèle de leur activité au sein de l’entreprise et éprouver leurs connaissances sur leur environnement. L’expérience des collaborateurs est au cœur des préoccupations de Seela : ils pourront, selon leurs besoins, suivre des parcours de formation définis, comme visiter des thématiques clés. Chaque mois, de nouveaux contenus pédagogiques sont ajoutés à la plateforme afin d’accompagner les apprenants dans le perfectionnement de leurs connaissances. Ces contenus pédagogiques s’appuient sur les meilleures pratiques Cyber du moment.

Zoom sur le Cyber Entrainement de Seela, encadré par la CyberRange d’Airbus Seela donne accès au seul environnement pratique représentatif des applications et du système d’information de l’entreprise. Grâce à l’accès Cyberrange d’Airbus, les équipes Tech apprenantes bénéficient d’une approche réaliste de cyberdéfense et de test de sécurité pour gagner rapidement en compétence et améliorer leurs performances. Elles peuvent également lancer différents types de scénarios d’attaque/défense et d’applications cyber, et favorise ainsi un apprentissage par la pratique.

Subventionné par l’OPCO et Datadocké, Seela propose des formations certifiantes et agréées à des tarifs adaptés aux besoins des entreprises, sous la forme de deux packs :

/ Le pack « Premium » : 55 euros par mois, par utilisateur avec l’accès illimité aux contenus pédagogiques, un accompagnement par les experts, des invitations aux événements organisés par Seela.

/ Le pack « Pro » : 99 euros par mois, par utilisateur, incluant le pack Premium, l’accès à la CyberRange d’Airbus et à une quarantaine de travaux dirigés et de travaux pratiques.