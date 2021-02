New Catalogue : SANS Institute

février 2021 par Marc Jacob

SANS est la référence mondiale de la formation en cybersécurité. Fondé en 1989 et présent dans le monde entier, SANS a déjà formé plus de 200 000 professionnels.Depuis plus de 30 ans, nous collaborons avec de nombreuses grandes entreprises de renommée mondiale, des institutions militaires et des gouvernements. La technologie a certes évolué au cours de cette période, mais notre mission première reste la même : protéger les personnes etles actifs par le partage de connaissances et de compétences de pointe en cybersécurité.