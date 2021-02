Rennes School of Business propose toute une offre de formations dédiée à la Cybersécurité

février 2021 par Marc Jacob

Depuis plusieurs années, Rennes est devenue la capitale nationale de la cybersécurité grâce au siège du commandement militaire de la cyberdéfense, aux dizaines d’entreprises privées en cybersécurité, aux milliers d’emplois directs que cela crée et aux formations dédiées dans les Grandes Ecoles Rennaises. C’est notamment le cas de Rennes School of Business qui a inauguré sa Chaire Gouvernance du risque cyber en octobre 2020 afin de permettre aux futurs managers d’acquérir les bons outils et méthodes.