Secure-IC, partenaire de Rennes School of Business pour former les managers de demain à la cybersécurité

avril 2021 par Marc Jacob

Secure-IC annonce ce jour la signature d’un partenariat avec Rennes School of Business. Dans le cadre de ce partenariat, Secure-IC parraine le parcours cybersécurité dispensé en première année du Programme Grande École. Ce parcours s’adresse à des étudiants qui viennent à 70% de classes préparatoires aux grandes écoles et à 30% d’autres formations (BTS, DUT, Licences universitaires souvent orientées économie, commerce ou droit).

Secure-IC a ainsi conçu un module sur-mesure autour du thème « Entrepreneurship in the cybersecurity field - The case of Secure-IC, leading player in embedded cybersecurity ». Ce module est intégré à une Chaire intitulée Global Tech & Cybersecurity, qui répond aux besoins grandissants de former les managers aux risques cyber.

Sylvain Guilley, co-fondateur et CTO de Secure-IC (également enseignant à Telecom ParisTech) et expert en cybersécurité internationalement reconnu, sera le principal intervenant auprès des étudiants.

« Depuis la création de Secure-IC, nous sommes très investis auprès de notre écosystème, que ce soit au-travers de partenariats d’enseignement ou de programmes de mentorat auprès de jeunes entrepreneurs », explique Sylvain Guilley, co-fondateur et CTO de Secure-IC. « Nous avons souhaité renforcer nos engagements au sein de notre écosystème et auprès des jeunes, qu’ils soient étudiants ou entrepreneurs. De plus, avec le développement extrêmement rapide de Secure-IC à l’international, nous allons recruter une centaine de nouveaux collaborateurs d’ici 5 ans, avec des profils techniques et business. Rennes School of Business présente un double avantage pour une société telle que la nôtre : un enseignement de grande qualité bilingue, la proximité avec les entreprises technologiques de la région et notamment la cyber-tech rennaise. »

« Ce partenariat avec Secure-IC promet d’être très fécond : la démarche entrepreneuriale de l’entreprise, son ouverture internationale auprès de marchés stratégiques et son activité au cœur des enjeux de cybersécurité en feront un acteur précieux pour les étudiants qui suivront le parcours Global Tech & Cybersecurity au sein de notre établissement », ajoute Julien Nocetti, titulaire de la chaire de cybersécurité à Rennes School of Business. « L’expertise de Secure-IC sera particulièrement mobilisée pour appréhender ce qu’est une vision « marché », ainsi que les grands enjeux entrepreneuriaux de la cybersécurité, encore trop méconnus. Les liens forgés par notre Chaire Gouvernance du risque cyber avec l’écosystème breton en cybersécurité, qui est très dynamique, participeront à la visibilité de ce partenariat et aux débouchés pour nos étudiants. »

Signature de la convention entre Thomas Froehlicher, Directeur Général de la Rennes School of Business et Hassan Triqui, Co-fondateur, CEO et Président de Secure-IC