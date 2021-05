L’Afti-Numérique, école supérieure du numérique industriel, lance une formation en informatique quantique

mai 2021 par Marc Jacob

La France prend le virage du quantique

Après le plan sur l’intelligence artificielle en 2018, le gouvernement se lance dans un développement stratégique de la technologie quantique pour porter le numérique et l’informatique français au plus haut niveau. Le Plan Quantique présenté en janvier 2021 par le Président de la république doit porter haut l’excellence de la recherche française et faire du pays un acteur incontournable de la technologie quantique. Outre un focus sur le développement d’applications quantiques destinées à l’industrie, la formation est également un point essentiel de la stratégie mise en place.

Des compétences spécifiques à travers la formation

De nombreux défis attendent les chercheurs et experts informatiques pour mettre au point des technologies quantiques qui vont bouleverser l’industrie dans les prochaines années. La France a donc besoin d’une nouvelle génération d’ingénieurs informatiques, développeurs et spécialistes du quantique pour répondre aux futurs besoins du secteur. Capables de gérer une quantité impressionnante de données, de réaliser des calculs et algorithmes d’un tout autre niveau, les ordinateurs quantiques vont constituer un atout précieux pour les entreprises. Qu’il s’agisse de gestion financière, logistique, pharmaceutique, cryptologie, sécurité, trafic routier, géolocalisation ou simulations pour l’énergie, les bénéfices sont infinis. Tous ces domaines d’activité vont évidemment nécessiter des compétences précises en informatique quantique et c’est pour cela que l’Afti-Numérique, école supérieure du numérique industriel du Groupe Aforp, ouvrira une formation de Développeur informatique d’applications quantiques, dès la rentrée de septembre prochain.

Durée de la formation : 100 jours

Public concerné : salariés en poste ou en prise de poste, contrat de professionnalisation Bac +5 avec un bon niveau en mathématiques. Lieu : Issy-les-Moulineaux Inscription : cliquez-ici.

A propos de l’Aforp

Le Groupe Aforp, leader de la formation professionnelle en Ile-de-France, accompagne depuis 60 ans le développement en compétences des salariés ou futurs salariés pour la compétitivité des entreprises (industrielles, technologiques et ingénierie informatique et numérique). Le Groupe Aforp, agissant dans le cadre du réseau national des pôles de formation UIMM, assure le pilotage national d’actions de formation sur tout le territoire français.