Formind Consulting lance la Formind Academy, un centre de formation et d’excellence en cybersécurité

avril 2021 par Marc Jacob

L’offre de formations couvre l’ensemble des enjeux liés à la cybersécurité, allant de la gouvernance de la sécurité de l’information (direction et managers), au juridique pour la protection des données personnelles, à la technique pour les administrateurs et les spécialistes. Cette richesse de contenus permet de proposer des formations sur-mesure, adaptées aux différents besoins des entreprises. En tant que pure player du conseil et de l’intégration en cybersécurité, les formateurs du réseau Formind sont entièrement dédiés aux métiers de la sécurité numérique et en mesure de prodiguer un retour d’expérience directement issu d’une activité quotidienne sur le terrain. En plus d’être dispensées par des experts formés à la pédagogie, l’ensemble de ces formations sont certifiées par l’organisme PECB.