Secure-IC annonce son partenariat avec la DARPA

mars 2021 par Marc Jacob

La DARPA lançait officiellement en décembre dernier l’initiative DARPA Toolbox avec pour objectif de permettre aux programmes de la DARPA d’accéder à des technologies commerciales. En démocratisant l’accès aux ressources microélectroniques, le programme DARPA Toolbox espère ainsi accroître les efforts de recherche et d’innovation.

Dans le cadre de cet accord, les participants aux programmes DARPA auront accès aux produits pertinents de Secure-IC, notamment les logiciels et les IP de sécurité. Secure-IC fournira également des services d’assistance et de maintenance afin qu’ils puissent tirer le meilleur parti des technologies de l’entreprise.

Via la boîte à outils DARPA, les chercheurs pourront utiliser les solutions de Secure-IC, notamment :

– La racine de confiance (i.e. Root of Trust) également appelée sous-système de sécurité ou élément sécurisé intégré, à savoir le SecuryzrTM iSE, qui peut être intégré dans tout dispositif et garantir des services de protection comme la gestion des clés cryptographiques, du cycle de vie, du démarrage sécurisé et des mises à jour. – Des IP de sécurité, qui fournissent aux systèmes sur puces (SoC) des solutions de protection contre les attaques les plus avancées qu’elles soient physiques ou à distance. – Des outils d’évaluation de la sécurité, fournis sous la forme d’un laboratoire complet d’évaluation de la sécurité. Ainsi le LaboryzrTM, composé de l’AnalyzrTM pour l’évaluation de la sécurité matérielle, CatalyzrTM pour l’évaluation de la sécurité logicielle et VirtualyzrTM pour l’évaluation de la sécurité des outils d’automatisation de conception de circuits électroniques (EDA), permet d’expertiser les solutions de sécurité depuis leur conception jusqu’à leur certification.

La promotion de l’innovation a toujours fait partie de l’ADN de Secure-IC. La société, qui a annoncé fin 2020, l’ouverture de sa première filiale aux États-Unis (Secure-IC Inc.), mène depuis des années et dans le monde entier plusieurs activités de R&D et des projets collaboratifs pour favoriser l’innovation et continuera naturellement à partager son expertise afin d’éduquer, d’améliorer et d’apporter une valeur ajoutée à la communauté.