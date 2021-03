Atempo nomme Florence Manteau au poste de Directrice du Développement MSP Ecosystem

mars 2021 par Marc Jacob

Cette nomination s’inscrit dans la dynamique de croissance de l’entreprise qui entend s’imposer comme le leader européen de la Data Protection et du Data Management.

Directement rattachée à Luc d’Urso, CEO du groupe Atempo.Wooxo, Florence assurera le développement et l’animation du canal MSP. Elle a pour missions d’identifier les partenaires potentiels, d’adapter la proposition de valeur aux attentes spécifiques de cet écosystème et définir la stratégie d’accès au marché. Ce recrutement s’inscrit dans la volonté du Groupe Atempo.Wooxo de renforcer sa position sur le canal MSP afin d’accroître significativement sa part de marché sur le segment des PME en Europe.

Des moyens importants seront consacrés aux partenaires pour équiper massivement avec des solutions packagées, performantes et souveraines, ce marché laminé par la cybercriminalité.

Titulaire d’un DEA en droit de l’économie, Florence Manteau est juriste en droit des affaires de formation. Avant de rejoindre Atempo, elle a passé près de 20 ans à développer et à animer des activités commerciales en IT, notamment dans les télécoms, en mode multi canaux. Elle a successivement assuré des fonctions de directrice des ventes directes, des ventes indirectes régionales, et le poste de Directrice Grands Accords (Futur Telecom et Groupe SFR), au travers duquel elle a monté une activité de déploiement d’accords nationaux (centrales de référencement, franchises, grossistes...) au profit du réseau de distribution. Elle a fondé Swell UP, la première communauté de revendeurs indépendants B2B, en facilitateur de business pour les entreprises désireuses de s’adosser sur un réseau national de distributeurs, pour adresser efficacement le marché de la PME.