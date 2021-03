ITrust et la Direction Ministérielle pour l’Intelligence Artificielle (DMIA) signent une convention pour favoriser la sécurité des algorithmes et de l’IA

mars 2021 par Marc Jacob

M. Le préfet JASPERS, en charge des projets de cybersécurité à la DMIA, et M. David OFER, Vice-Président d’ITrust, ont signé le mardi 09 mars 2021 une convention de partenariat pour favoriser le développement et la sécurité des algorithmes et de l’Intelligence Artificielle.