Sectigo lance “Secure Partner Program” à destination de ses partenaires commerciaux

janvier 2021 par Marc Jacob

Sectigo® annonce le lancement de “Secure Partner Program”, son nouveau programme de partenariat sécurisé, renforçant ainsi son engagement au niveau international auprès de ses 1200 partenaires et plus. Ces derniers vont bénéficier d’une multitude d’avantages, dont l’accès au nouveau portail en ligne, baptisé Sectigo Connect. Il a pour objectif d’améliorer leur capacité à créer de nouvelles fonctionnalités, à offrir une meilleure expérience utilisateur à leurs clients, et enfin à accélérer leur croissance et leur rentabilité sur le marché très dynamique de la cybersécurité.

Dans le cadre de ce lancement, les partenaires seront hiérarchisés en fonction de leur niveau d’engagement envers les produits et services Sectigo. Tous les partenaires enregistrés auront également accès à des programmes de formation avancée et d’accréditation pour les aider à améliorer leurs ventes et à soutenir leur performance. Le programme inclut également des avantages financiers, avec notamment un nouveau modèle de tarification pour les partenaires et un fonds de développement marketing (MDF). Les partenaires accrédités qui augmenteront leurs ventes avec Sectigo seront également récompensés par des avantages croissants, aussi bien pour les entreprises que pour leurs collaborateurs.

Sectigo Connect, le nouveau portail des partenaires

En parallèle, Sectigo lance son portail Sectigo Connect dédié aux partenaires. Ergonomique et facile d’utilisation, la plateforme fournit un accès rapide aux outils et ressources essentielles permettant aux partenaires de faciliter la présentation de la nouvelle gamme de produits Sectigo à leurs clients.

Le portail donne notamment accès à :

• Un fonds de développement marketing (MDF) pour soutenir la croissance de la marque Sectigo (disponible pour certaines catégories de partenaires).

• Un centre de ressources dédié aux partenaires, avec un référentiel libre-service de supports de vente, de documents techniques sur les produits, d’outils et de guides marketing...

• L’accès à Sectigo University, un programme unique composé de plus de 70 formations pour obtenir des accréditations commerciales et/ou techniques.

• L’accès à des webinaires et évènements organisés par les experts de Sectigo (exclusivement réservés aux partenaires).

• Une session d’intégration au programme pour guider les nouveaux entrants tout au long des 90 premiers jours de partenariat.

Sectigo University : un programme de formations avancées dédié aux partenaires

Facilement accessible via le portail des partenaires Sectigo Connect, la plateforme d’apprentissage et d’activation en ligne de Sectigo University pour Sectigo Secure Partners permet aux partenaires d’acquérir de nouvelles compétences en matière de cybersécurité. Disponible à la demande 24h/24 et 7J/7 pour les partenaires du monde entier, la plateforme propose plus de 70 de formations dédiées aux commerciaux et aux techniciens. Celles-ci sont dispensées via des modules d’apprentissage interactifs, comprenant des phases de test. Sectigo fournit à ses partenaires un suivi automatisé des progrès de chaque collaborateur, et ce au fur et à mesure de son accréditation.