Magellan Partners noue un partenariat avec OVHcloud

janvier 2021 par Marc Jacob

Le marché mondial des technologies Cloud a atteint 214,3 milliards de dollars fin 2019, soit une hausse de 17,5 % par rapport à 2018, et est évalué à 331,2 milliards de dollars (+54,5 %) d’ici 2022 . Le Cloud représente, en effet, un puissant levier pour la transformation numérique des entreprises et des organismes publics, villes et collectivités françaises en permettant plus d’agilité, d’innovation, de résilience et d’optimisation des coûts.

Dans ce contexte, Magellan Partners a noué un partenariat avec OVHcloud afin de répondre aux problématiques du Cloud de confiance et Cloud souverain, considéré comme étant l’un des grands enjeux technologiques et étatiques à venir en France et en Europe. Cet accord entre ces deux entités permet aux entreprises et institutions françaises des secteurs Public, Santé, Industriel, Energie, Bancaire ou encore de la Défense de bénéficier d’un accompagnement à 360° dans l’hébergement de leurs applications et données sensibles et critiques en France.