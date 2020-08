Schneider Electric optimise son programme ORP en Europe

août 2020 par Marc Jacob

Schneider Electric annonce une série d’améliorations pour son programme ORP (Opportunity Registration Program). Conçue pour aider les partenaires européens des réseaux IT d’APC à accroître leur rentabilité, la nouvelle version du programme prévoit désormais de nouvelles remises, avec des marges accrues à la clé. Avec ces mises à jour, les partenaires des réseaux IT bénéficieront d’un programme et d’une procédure simplifiés. Par ailleurs, l’intégration de nouveaux produits et services permettra d’enrichir les offres et de faciliter la spécification de technologies de transformation numérique. Parmi ces solutions figurent notamment les systèmes de Edge Computing pré-intégrés, développés par Cisco, partenaire mondial Alliance.

Les mises à jour du volet ORP du programme primé APC Channel Partner visent à récompenser les partenaires des réseaux IT qui créent de la valeur ajoutée de manière indépendante via leurs services et conseils d’experts, identifient en avant-première de nouvelles opportunités, ou concluent de nouveaux contrats. Grâce à l’amélioration du système de remises, les partenaires des réseaux IT accéderont à davantage d’opportunités pour booster leur rentabilité et augmenter leurs marges. À noter que ces remises varieront en fonction de la valeur apportée par la solution proposée et selon le statut du partenaire dans le programme.

Parmi les nouveaux avantages du programme ORP de Schneider Electric :

• Une rentabilité accrue et un dispositif d’incitation financière pour les partenaires validant de nouvelles opportunités d’affaires pour Schneider Electric.

• La protection des investissements réalisés par les partenaires (travail préparatoire à la vente, maintenance et fourniture de services).

• L’intégration d’une large gamme de lignes produits (racks, onduleurs, bandeaux de prises PDU, logiciels et services).

• Des sources de revenus supplémentaires liés aux services via EcoStruxure™ IT.

À partir de leur portail mySchneider, les partenaires de réseaux IT peuvent enregistrer les opportunités d’affaires qu’ils ont identifiées avant les autres. Grâce au nouveau portail et à son ergonomie simplifiée, les partenaires peuvent consulter rapidement leurs remises, gagner l’adhésion des décideurs et concevoir des solutions premium de bout en bout, le tout à partir d’une interface utilisateur unique. Parmi les nouveaux produits éligibles à des remises figurent des onduleurs mono- et triphasés, notamment ceux de la série Galaxy™, les modèles Smart-UPS™ d’APC by Schneider Electric, ainsi que les équipements de la gamme Easy UPS™. Il convient également de citer les solutions EcoStruxure Micro Data Center, avec les systèmes de refroidissements, racks, armoires, alimentations, logiciels et services associés.

Extension du programme Edge ORP, avec l’intégration des solutions Alliance Face aux évolutions incessantes du monde informatique, les partenaires des réseaux IT doivent trouver un moyen de surmonter la complexité de la transformation numérique et générer de nouveaux revenus associés à l’Edge Computing. De plus en plus, les professionnels se rendent compte qu’aucune entreprise ne peut prétendre « y arriver seule », et face à la généralisation de l’Edge Computing, les partenariats Alliance revêtent un caractère toujours plus essentiel. Aujourd’hui, Schneider Electric œuvre, main dans la main avec son écosystème Alliance, à la simplification des process de conception et de configuration via des solutions de Edge Computing. Résilientes et simples à déployer, ces technologies sont garantes d’une réduction des délais de commercialisation et des coûts pour les utilisateurs finaux.

Dans le cadre des annonces faites aujourd’hui, Schneider Electric améliore également son programme Edge ORP, qui permettra aux partenaires des réseaux IT de bénéficier de nouvelles remises pour la conception et la vente de solutions Alliance pré-intégrées, notamment les packs « HyperFlex for the Edge » de Cisco, qu’il est désormais possible de commander en toute simplicité via une référence SKU unique et qui sont éligibles à une remise.