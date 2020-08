Auth0 annonce le succès de sa levée de fonds Série F de 120 millions de dollars

août 2020 par Marc Jacob

Auth0 annonce la clôture d’un tour de financement Série F de 120 millions de dollars, ce qui porte la valorisation d’Auth0 à 1,92 milliard de dollars et le capital levé à plus de 330 millions de dollars. Ces fonds contribueront à accélérer l’innovation continue et l’expansion de la commercialisation, répondant ainsi à la demande mondiale pour une plate-forme d’identité simple et évolutive qui offre un accès sécurisé à n’importe quelle application.