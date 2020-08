Le nouveau programme « Yubico pour la liberté d’expression » dote les organisations à but non lucratif d’une authentification forte

août 2020 par Marc Jacob

Yubico présente le programme « Yubico pour la liberté d’expression », une initiative conçue pour défendre la confidentialité digitale, la sécurité en ligne et la liberté d’expression des personnes à risque et des organisations à but non lucratif.

Depuis le 1er juillet 2020, Yubico s’engage à faire don d’une YubiKey pour 20 YubiKeys achetées sur son site yubico.com. Grâce à ces clés, les organisations à but non lucratif, et les populations qu’elles soutiennent, bénéficieront de la puissance d’une sécurité matérielle — sans frais. L’objectif est de permettre à ces organisations de poursuivre en toute sécurité leur mission importante, qui consiste à servir, autonomiser et protéger les populations vulnérables les plus exposées aux cyberattaques ciblées.

Offrir la protection de la YubiKey aux personnes à risque

Yubico travaille depuis des années avec des organisations à but non lucratif telles que Freedom of the Press, l’ISC Project, l’Electronic Frontier Foundation, Defending Digital Campaigns et la Human Rights Foundation. Grâce au programme « Yubico pour la liberté d’expression » et à la nouvelle initiative de Yubico en matière de dons, ce travail a été concrétisé afin de toucher un plus large éventail d’organisations qui partagent le désir commun de défendre et de protéger la liberté d’expression, notamment :

● Les organisations à but non lucratif qui protègent les journalistes, les freelances et les écrivains contre le doxing et d’autres attaques ciblées dans une optique de transparence, d’équité et d’éthique du journalisme ;

● Les organisations de défense des droits humains et les groupes d’activistes qui s’efforcent de mettre fin au racisme, au sexisme, à la violence envers les LGBTQ, aux abus domestiques et à d’autres problèmes de justice sociale dans le monde ;

● Les réseaux bipartites qui luttent pour préserver l’intégrité de la démocratie en veillant à la sécurité des campagnes politiques, des candidats politiques et des processus électoraux.

L’importance de la liberté d’expression pour Yubico

La liberté d’expression est un droit fondamental de toute personne, qui est étroitement lié à la mission première de Yubico : rendre l’Internet plus sûr pour toutes et tous. La liberté d’expression et la liberté de la presse jouent un rôle essentiel dans la dénonciation des injustices et des inégalités, et la liberté d’expression est attaquée de toutes parts, au détriment de nombreux groupes de personnes. La force coercitive, la désinformation, le doxing et les cyberattaques sont utilisés chaque jour dans le monde entier pour réduire au silence les voix qui ont de l’importance.

Pour Yubico, la liberté d’expression doit être non seulement protégée, mais aussi revendiquée — à la maison, au travail, dans la rue et en ligne. Il s’agit de la voie à suivre pour s’éduquer et pour éduquer les autres, tout en évoluant en tant que société.