Schneider Electric nomme Pankaj Sharma Vice-Président Exécutif de la division Secure Power

janvier 2020 par Emmanuelle Lamandé

Pankaj Sharma, actuellement Vice-Président Senior Home & Business Networks a occupé des postes de direction au sein de l’entreprise, notamment sur des fonctions commerciales, stratégiques, marketing, fusions et acquisitions et division produit. En tant que Vice-Président Senior Home & Business Networks, il a dirigé la stratégie de Schneider Electric pour aider les clients et les partenaires à faire face à la tendance disruptive de l’informatique : le Edge Computing.

Dave Johnson quittera ses fonctions de Vice-Président Exécutif après 4 ans de leadership exécutif et 27 ans chez APC et Schneider Electric. Il accompagnera la transition de l’équipe de direction de Secure Power en 2020, en tant qu’employé de Schneider Electric, puis en tant que consultant indépendant.