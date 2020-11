Schneider Electric et Dell Technologies annoncent un nouveau design pour Edge Computing

novembre 2020 par Marc Jacob

Basé sur des cas d’usage d’automatismes industriels courants incluant l’intelligence artificielle (IA), l’automatisation des processus robotiques, l’analytique en streaming, la fabrication et la logistique, ainsi que les applications télécoms / 5G MEC, réseaux de diffusion de contenus (CDN) et VRAN, le nouveau design de référence utilise les serveurs Dell PowerEdge XE2420, les processeurs évolutifs Intel® Xeon® et des processeurs de la série C620® au sein des solutions EcoStruxure™ Micro Data Center personnalisables et pré-intégrées de Schneider Electric. Grâce à un format peu profond et des options de rack adaptables et pré-intégrées, la solution convient parfaitement aux environnements industriels à faible latence et assure un calcul haute capacité et ultra-sécurisé pour les charges exigeantes en périphérie de réseau Edge.

Qu’est-ce que l’Edge Industriel ?

Selon KPMG, « les entreprises dépenseront 232 milliards de dollars en technologies d’intelligence artificielle, d’apprentissage automatique et d’automatisation des processus robotiques d’ici 2025. » Pour profiter des avantages d’une automatisation accrue, les opérateurs industriels ne peuvent pas seulement s’appuyer sur le Cloud pour obtenir la résilience et la vitesse qu’exigent l’intelligence artificielle, les caméras HD et d’autres technologies industrielles 4.0. Les data centers Local Edge (en périphérie de réseau) sont des infrastructures, espaces ou installations IT répartis géographiquement pour activer les applications en périphérie de réseau. Dans des environnements industriels comme une usine de production ou un centre de distribution, cette application est appelée « Edge Industriel ».

En utilisant des systèmes pré-intégrés de l’Edge Industriel, les fournisseurs de solutions IT et les intégrateurs systèmes peuvent favoriser une convergence IT et OT élargie en augmentant la productivité et l’efficacité au sein de l’infrastructure digitale existante du client.

Le design Edge Computing de Schneider Electric et Dell Technologies offre les avantages suivants :

• Déploiement simplifié – les systèmes d’infrastructure physique pré-intégrés assurent une installation rapide avec un minimum de perturbations des opérations industrielles.

• Sécurité physique et cybersécurité intégrées – conçu en conformité avec l’iDRAC9 et avec une architecture résiliente , qui intègre la sécurité à chacune des étapes du cycle de vie.

Solutions préconfigurées d’Edge Computing industriel

Après le lancement des designs de référence d’Edge Computing industriel codéveloppés avec AVEVA en juin 2020, Schneider Electric a identifié avec Dell, son partenaire IT Alliance, les serveurs nécessaires pour des applications industrielles de petite, moyenne et grande ampleur. L’utilisation de serveurs Dell PowerEdge XE2420 dans la solution EcoStruxure Micro Data Center™ de Schneider Electric permet d’offrir aux utilisateurs industriels un système d’armoire rack fermé, pré-packagé et configurable incluant, l’informatique, l’alimentation électrique, le refroidissement, la sécurité et la gestion. Selon World Wide Technology, « la capacité de préconfigurer les terminaux et plateformes technologiques avant leur livraison accélère les déploiements, réduit les coûts d’ingénierie sur site de 25 à 40 %, augmente la vitesse de traitement des commandes de 20 % et diminue les coûts de maintenance de 7 %. »

Le nouveau design de référence de Dell est disponible dans le configurateur Local Edge de Schneider Electric et il peut être personnalisé pour répondre aux exigences et aux contraintes de taille et d’espace des applications de l’Edge industriel.