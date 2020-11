Nouvelles fonctionnalités d’évaluation des vulnérabilités pour Acronis True Image 2021

novembre 2020 par Marc Jacob

Acronis annonce une mise à jour de la solution de cyberprotection personnelle Acronis True Image 2021 intégrant un outil professionnel d’évaluation des vulnérabilités. Particuliers et télétravailleurs vont pouvoir analyser leurs systèmes d’exploitation et leurs applications à la recherche de vulnérabilités exploitables et obtenir des recommandations pour combler les failles de sécurité détectées.

Sachant que 60% environ des compromissions de données impliquent des vulnérabilités pour lesquelles il existe un correctif mais qui n’est pas appliqué et que l’on recense plus de 11 000 failles de sécurité informatique (Common Vulnerabilities and Exposures, CVE) visant des logiciels populaires, la rapidité avec laquelle sont détectées et comblées ces failles est cruciale pour stopper les cybercriminels. Avec les évaluations de vulnérabilités intégrées à la solution antimalware et de sauvegarde avancée d’Acronis, particuliers, utilisateurs semi-professionnels et télétravailleurs vont pouvoir réduire nettement le risque de malware.

Etant donné que les télétravailleurs et les acheteurs en ligne seront plus nombreux encore cette année, il faut s’attendre à ce que les cybercriminels soient particulièrement offensifs pendant les fêtes. Il est donc temps que chacun comble les failles de sécurité de ses systèmes avant de profiter des offres Black Friday et Cyber Monday.

Un antimalware certifié VB100

En plus de l’outil d’évaluation des vulnérabilités, cette mise à jour comporte aussi un moteur antiransomware amélioré. Celui-ci vient renforcer la technologie antimalware de nouvelle génération d’Acronis True Image, qui a récemment remporté la certification VB100 avec un taux de détection de 99,9% et zéro faux positifs aux tests réalisés par des labos indépendants.

« Nous étions enchantés d’accueillir Acronis True Image dans notre programme de certification de la sécurité des terminaux et pas du tout surpris que le produit obtienne d’emblée la certification VB100, son pendant pour entreprise Acronis Cyber Protect en étant à sa troisième certification VB100. Nous serons bien entendu heureux de continuer à tester ces deux produits. » déclare Peter Karsai, responsable des tests chez Virus Bulletin.

Le nouvel outil d’évaluation des vulnérabilités et le moteur antiransomware amélioré figurent dans toute les éditions d’Acronis True Image 2021, la solution personnelle de la famille de produits Acronis Cyber Protect. Les fonctionnalités antimalware avancées sont incluses avec les licences Advanced et Premium et proposées en version d’essai de trois mois avec les licences Standard et Essential.