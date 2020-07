Schneider Electric dévoile le premier rack intégrant la technologie de refroidissement liquide immersif

juillet 2020 par Marc Jacob

Une commercialisation qui marque une étape majeure dans l’industrialisation de solutions de serveur à refroidissement liquide Bénéficiant des services d’intégration, de mise en œuvre et de support d’Avnet, cette solution associe un serveur GPU à la technologie innovante de refroidissement par immersion au niveau du châssis d’Iceotope et au système d’armoire à refroidissement liquide NetShelter de Schneider Electric Des coûts d’exploitation réduits pour un encombrement optimisé et une meilleure efficacité même si la densité des processeurs augmente

Schneider Electric annonce la création et la commercialisation du premier rack intégré avec un refroidissement liquide immersif sur le châssis. Cette première sur le marché est née d’une collaboration conjointe entre Schneider Electric, Avnet et Iceotope afin d’accroître l’efficacité énergétique du data center. Cette nouvelle solution optimisée pour les applications de calculs intensifs, combine un serveur GPU haute puissance avec la technologie de refroidissement liquide d’Iceotope, qui permet d’accroître l’efficacité énergétique du data center. Avnet intègre le serveur refroidi par liquide avec le système d’armoire à refroidissement liquide NetShelter de Schneider Electric pour un déploiement simple dans les data centers ou les environnements d’Edge Computing. Le système est compatible avec la solution logicielle EcoStruxure™ et plus précisément le logiciel de gestion de data center nouvelle génération, EcoStruxure IT Expert et le service EcoStruxure Asset Advisor.

Cette solution à refroidissement par liquide est idéale pour les applications telles que l’analyse de mégadonnées, l’intelligence artificielle et le développement d’algorithmes d’apprentissage automatique, dans lesquelles les besoins de calculs augmentent la consommation d’énergie.

Dans un récent rapport publié par Gartner, le refroidissement liquide a été identifié comme une technologie à suivre. L’analyste Henrique Cecci a recommandé aux opérateurs de data centers « d’optimiser l’efficacité énergétique du refroidissement en utilisant des solutions de refroidissement liquide modernes ».

Le refroidissement liquide permet d’augmenter l’efficacité énergétique tout en réduisant les coûts d’exploitation et l’encombrement, de renforcer la fiabilité et d’obtenir un fonctionnement quasi silencieux malgré la haute puissance des GPU. Avnet, Iceotope et Schneider Electric prévoient d’élargir leurs offres au fur et à mesure de l’accroissement des besoins en accueillant d’autres fabricants de serveurs EOM au sein de leur partenariat.