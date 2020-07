Western Digital étoffe sa gamme de solutions pour datacenters

juillet 2020 par Marc Jacob

Western Digital dévoile ses nouvelles solutions aux capacités accrues dédiées aux datacenters. Tirant parti des innovations de la plate-forme de disques durs Ultrastar 18 To et 20 To, la gamme WD Gold intègre désormais de nouvelles capacités de disques durs CMR de 16 To et 18 To. WD a également mis à jour sa gamme de plates-formes JBOD Ultrastar et présenté son nouveau serveur de stockage hybride Ultrastar doté de disques durs CMR Ultrastar 16 To et 18 To. Grâce à l’intégration verticale de ces capacités et à son portefeuille étendu, Western Digital maintient sa position unique de leader sur le marché, ce qui lui permet de répondre aux attentes des clients en quête d’une infrastructure de stockage efficace et de productivité accrues.

Western Digital continue d’innover dans des domaines aussi divers que l’assistance energetique, la conception mécanique, les matériaux ou encore les technologies d’enregistrement. Dévoilés en septembre 2019 et en cours de livraison, les disques durs SMR Ultrastar DC HC650 20 To gérés par l’hôte et les disques durs CMR Ultrastar DC HC550 16 To et 18 To sont la première mise en œuvre commerciale de la technologie EAMR sur le marché.

Ces disques offrent la plus grande densité de surface existante grâce à :

la technologie HelioSeal conçue par Western Digital, qui assure une consommation électrique incroyablement minime,

des innovations mécaniques telles que le premier triple actionneur de l’industrie capable d’améliorer la précision du positionnement des têtes et d’offrir des capacités supérieures.

Ces unités à neuf disques permettent aussi aux clients d’équiper leurs datacenters de manière plus efficace, avec un TCO inégalé.

« Nous sommes ravis de pouvoir tester et accéder aux dernières innovations en matière de fiabilité et de capacité des disques durs Ultrastar 18 To de Western Digital » déclare Joe Carvalho, Vice-Président, Ingénierie des infrastructures chez Datto, principal fournisseur mondial de solutions Cloud et technologiques basées sur des prestataires de services gérés (MSPs) « Nous sommes impatients de pouvoir voir à l’œuvre les technologies susceptibles d’offir une valeur ajoutée puissante à nos clients ».

Extension de la gamme WD Gold avec de nouveaux disques durs 16 To et 18 To dédiés aux entreprises

Suite à la récente mise sur le marché des disques SSD NVMe WD Gold, Western Digital a une nouvelle fois agrandi sa famille de disques WD Gold à destination de son réseau de partenaires en leur proposant des modèles de disques durs CMR aux capacités de 16 To et 18 To. Disponibles dès à présent et garantis 5 ans, ces nouveaux disques durs CMR WD Gold ont été conçus pour les serveurs et systèmes de stockage des entreprises, plus précisément pour les charges de travail très lourdes et les applications relatives au big data.

Avec jusqu’à 2,5 millions d’heures de bon fonctionnement (MTBF), les disques durs WD Gold affichent des niveaux supérieurs de fiabilité et de durabilité. Ils sont équipés d’une technologie de protection contre les vibrations afin d’assurer un niveau de performance supérieur constant. Les disques durs WD Gold sont conçus pour assumer des volumes de charges de travail atteignant les 550 To chaque année, soit l’un des niveaux les plus élevés pour des disques durs 3,5 pouces. Ils sont par ailleurs dotés de la technologie HelioSeal de Western Digital, synonyme de capacités élevées avec une faible consommation d’énergie.

Les plates-formes et serveurs de stockage Ultrastar désormais disponibles avec des disques durs Ultrastar CMR 16 To et 18 To

Western Digital dévoile également ses JBOD Ultrastar Data60 et Data102, aux côtés de son serveur de stockage Serv60+8 remis à niveau pour pouvoir embarquer les nouveaux disques durs CMR Ultrastar DC HC550 16 To et 18 To. Avec jusqu’à 1,836 Po dans un châssis 4U, ces nouvelles plates-formes sont d’ores et déjà disponibles et couvertes par une garantie limitée de 5 ans. Des plates-formes Ultrastar équipées de disques durs SMR Ultrastar DC HC650 d’une capacité de 20 To devraient arriver le trimestre prochain.

Les plates-formes Ultrastar Data60 et Data102 sont des piliers du stockage désagrégé et de l’infrastructure SDS de nouvelle génération. L’Ultrastar Serv60+8 est un serveur de stockage hybride de grande capacité doté de capacités de traitement. Ces solutions répondent aux besoins des grandes entreprises, des OEM, des fournisseurs de services Cloud et des intégrateurs : un stockage élevé, partagé (disque dur) ou hybride. Les Data60 et Data102 offrent la souplesse de spécifier les combinaisons de disques durs et SSD, avec jusqu’à 24 logements configurés pour des SSD. Le serveur Serv60+8 offre un large choix en termes de processeurs (CPU), mémoires et disques. Autant d’atouts qui permettent aux organisations de trouver le juste équilibre en termes de capacité, de performance et de coût.

Fort de son expertise en matière caractéristiques et systèmes de disques, Western Digital a implémenté deux innovations au cœur de ces plates-formes pour améliorer encore la fiabilité des données :

Sa technologie brevetée d’isolation des vibrations IsoVibe™ assure des performances constantes même en cas de charges de travail lourdes.

La technologie novatrice de refroidissement ArcticFlow™ de Western Digital assure un fonctionnement constant des disques dans des plages de températures inférieures à celles des systèmes traditionnels.

Résultats : un ventilateur qui tourne moins vite, moins de vibrations, une consommation d’énergie réduite, un fonctionnement moins bruyant et donc, au final, une fiabilité accrue. Il a été démontré que l’association des technologies IsoVibe et ArcticFlow permet de réduire de 62% les retours de produits comparé aux plates-formes de générations précédentes de Western Digital.1

« Avec les nouvelles fonctionnalités IsoVibe et ArcticFlow, Western Digital est parvenu à intégrer son expertise en matière de disques dans ces plates-formes pour les faire fonctionner de manière optimale. Toute organisation informatique moderne en quête d’équipements de stockage devrait se pencher sur ces innovations. Une plate-forme de disque, bien que travaillant en arrière-plan, a le pouvoir d’aider les organisations à réduire les coûts cachés du stockage » constate Scott Sinclair, Senior Analyst chez ESG.

Western Digital innove en permanence pour repousser les limites de la science et de la technologie, afin de proposer des produits qui dopent l’efficacité et la productivité des infrastructures de données, avec le meilleur TCO possible. Ses solutions pour datacenters comprennent :

la gamme de disques durs Ultrastar et disques SSD Ultrastar ,

la gamme de disques durs WD Gold et de SSD WD Gold,

l’infrastructure composable ouverte NVMe-oF™ OpenFlex™,

les plates-forme de stockage Ultrastar,

les contrôleurs NVMe-oF RapidFlex™ ,

l’extension de mémoire Ultrastar

Western Digital soutient également activement l’initiative open source Zoned Storage, qui tire parti des synergies entre les disques durs SMR et les disques SSD ZNS grâce auxquelles les datacenters peuvent être redimensionnés avec une grande efficacité.

1 Sur la base des données de retour de disque observées, ne modifie pas les spécifications du produit et ne constitue pas une garantie

Un téraoctet (To) équivaut à un billion d’octets et un pétaoctet (PB) équivaut à mille téraoctets. La capacité réelle de l’utilisateur peut varier en fonction de l’environnement d’exploitation.