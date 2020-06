Schneider Electric dévoile de nouveaux onduleurs avec batterie lithium-ion

juin 2020 par Marc Jacob

Les nouveaux modèles APC Smart-UPS répondent à plusieurs défis propres aux marchés européens, que ce soit en termes d’espace et de surfaces à usages mixtes pour les systèmes informatiques, ou d’exigences relatives au cycle de vie pour faciliter l’installation, l’accès et la maintenance. Ils répondent également aux besoins d’équipements d’infrastructure plus compacts et légers demandant moins de maintenance.

Conçus pour fournir une protection d’alimentation résiliente pour les équipements informatiques et réseau, les nouveaux modèles Smart-UPS Line Interactive peuvent offrir une autonomie de batterie supérieure, tout en réduisant le coût total de possession. La technologie lithium-ion permet ainsi d’économiser jusqu’à 50 % par rapport à un onduleur fonctionnant avec des batteries au plomb VRLA (Valve Regulated Lead Acid) classiques. Les nouveaux onduleurs Smart-UPS sont vendus avec une garantie complète de 5 ans couvrant l’électronique et les batteries.

Face à une numérisation accrue et à une hausse de la demande en termes de données et de connectivité, due notamment à l’Internet des objets (IoT), bon nombre d’entreprises adoptent des stratégies de transformation numérique pour renforcer leur efficacité, leur productivité et leur rentabilité. Les systèmes informatiques sont par conséquent déployés plus près du lieu de création, de traitement et de consommation des données – une tendance en rupture avec les méthodes traditionnelles, plus connue sous le nom de Edge Computing. Smart-UPS Line Interactive : une gamme composée de nombreuses options La gamme d’onduleurs Smart-UPS Line Interactive est constituée des modèles 500, 750, 1000 et 1500 VA avec sortie haute puissance.

Les options comprennent le montage en rack 1U / tour / Wall Mount (500 VA) et montage en rack 2U et 3U (750, 1000, 1500 VA) qui sont de plus petite profondeur, plus légers et utilisables en mode Cloud pour une surveillance à distance facile. Les nouveaux onduleurs combinent le mode green pour offrir jusqu’à 97 % d’efficacité, avec une alimentation de niveau réseau, une régulation automatique de la tension (AVR) et une protection contre les surtensions.

De taille compacte et peu profonds, les nouveaux onduleurs Smart-UPS constituent une solution idéale pour les applications où l’espace est restreint, tout en s’intégrant plus facilement dans des systèmes informatiques tels que les infrastructures hyperconvergées (HCI), les châssis de racks ou les systèmes à montage mural, tels que le EcoStruxure Micro Data Center 6U de Schneider Electric. Lorsqu’ils sont utilisés avec l’outil APC Local Edge Configurator, les onduleurs peuvent être personnalisés grâce à des options d’alimentation optimisée, de refroidissement, un châssis et des options de gestion pour l’installation dans des lieux divers – des commerces de détail aux environnement industriels, éducatifs et médicaux.

Les modèles Smart-UPS EcoStruxure Ready offrent toute une gamme d’options de gestion permettant de répondre à tous les besoins. Tous les modèles sont livrés prêts à fonctionner en mode Cloud pour la surveillance à distance, et incluent PowerChuteTM Business Edition pour garantir un arrêt sécurisé sans intervention de la part de l’utilisateur. La carte de gestion de réseau optionnelle intègre le logiciel de gestion de l’infrastructure des data centers (DCIM) de nouvelle génération et primé EcoStruxure IT de Schneider Electric. Les clients peuvent également bénéficier d’une fiabilité accrue et d’un risque d’interruption réduit en autorisant des partenaires de distribution APC et des fournisseurs de services gérés (MSP) à surveiller leurs systèmes informatiques, ou en utilisant le service de surveillance à distance EcoStruxure Asset Advisor de Schneider Electric.

La technologie lithium-ion pour des services informatiques plus fiables Les batteries lithium-ion sont conçues pour résister à de plus fortes variations de température, supporter un fonctionnement intense sous une température ambiante allant jusqu’à 40 °C et s’adapter aux besoins d’équipements de refroidissement supplémentaires dans certaines installations. Plus légères et plus compactes que leurs équivalents VRLA, elles sont également plus faciles à manipuler et à installer, et plus efficaces en termes de cycle de charge/décharge.

Les nouveaux modèles Smart-UPS Line Interactive 230 V sont disponibles depuis le premier trimestre 2020.