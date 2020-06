Entrust Datacard propose un procédé de connexion de nouvelle génération

juin 2020 par Marc Jacob

Entrust Datacard annonce que sa plate-forme d’authentification propose deux nouvelles offres à fort niveau de sécurité : 1 - L’authentification unifiée sans mot de passe, destinée à améliorer la sécurité, la productivité et les mesures barrières appliquées aux salariés, et 2 - La validation des identités avec vérification entièrement numérique, pour accélérer l’acquisition et l’enrôlement des clients.

La solution d’authentification unifiée (Single-Sign-On) sans mot de passe d’Entrust Datacard transforme les smartphones des salariés en cartes à puce virtuelles avec protection biométrique, permettant la connexion instantanée et à proximité des postes de travail et des applications. Cette solution fluidifie l’authentification, en abolissant les mots de passe et en écartant le risque de voir des acteurs malveillants dérober les identifiants des utilisateurs et porter atteinte aux informations sensibles de l’entreprise.

L’absence de mot de passe associé au concept d’authentification unique facilite l’identification et la connexion individuelle sur chacun des équipements, permettant aux salariés de jongler entre plusieurs appareils et applications – qu’elles soient sur le poste de travail ou le cloud. Cette solution améliore la productivité en donnant aux salariés les moyens de mener à bien, en toute sécurité, leurs activités professionnelles – signature de courriers électroniques et documents, chiffrement de fichiers, etc. – depuis leur bureau ou à distance, sans qu’une mise à niveau de leur matériel ou système d’exploitation soit nécessaire.

La nouvelle solution de validation des identités d’Entrust Datacard permet aux banques, établissements hospitaliers, organismes publics et autres structures en contact direct avec des clients et usagers, de simplifier et fluidifier l’enrôlement de leur clientèle, que ce soit au sein ou en dehors de leurs locaux. Les clients se servent de leur smartphone ou d’une borne interactive pour se prendre en photo et numériser leur pièce d’identité – permis de conduire, passeport ou encore carte d’identité – et la solution de validation des identités, pilotée à distance, procède en très peu de temps à l’authentification et aux vérifications d’usage.

Une fois ces formalités accomplies, l’utilisateur peut alors mener à bien, en toute sécurité, la demande d’ouverture de compte utilisateur. La procédure limite les abandons, raccourcit les délais de traitement de plusieurs jours à quelques minutes, et a vocation à réduire les coûts d’acquisition client de plusieurs centaines de dollars à moins d’une dizaine. Cette solution de validation des identités, entièrement numérique, est conforme aux réglementations régionales, notamment aux procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment aux États-Unis et à la directive PSD2 sur les services de paiement en Europe.

À l’heure où la transformation numérique, le cloud et les les mobiles simplifient considérablement la communication, le stockage des données et le télétravail, les salariés et clients aux quatre coins du monde en attendent autant des outils de sécurité, sans que l’expérience utilisateur en pâtisse. Les dernières solutions d’authentification Entrust Datacard assurent une sécurité de haut niveau et simplifient l’expérience utilisateur.