Tech Data lance la solution Modern Workplace with Secure Score sur Cloud Solution Factory

juin 2020 par Marc Jacob

Cet ajout permet aux entreprises de mieux contrôler leurs stratégies de sécurité et offre une alternative à la solution Microsoft Security Defaults de base. D’autre part, cette nouvelle offre riche en fonctionnalités, bénéficie de la conception flexible de Tech Data qui permet d’appliquer l’accès conditionnel personnalisable lors de l’authentification multifacteur. Il devient ainsi possible d’exclure des utilisateurs en complément des méthodes d’authentification en place et d’appliquer d’autres méthodes d’accès sécurisé. Enfin, cette offre permet de créer des profils d’accès d’urgence, également appelés « comptes d’urgence » et d’autres procédures d’authentification.

La méthodologie Solution Factory de Tech Data permet aux entreprises de relever leurs défis propres à la transformation numérique au moyen de plus de 25 solutions à « démarrer en un clic », conçues pour un déploiement simple et rapide. Ces solutions puisent dans l’expertise technologique considérable de Tech Data, ainsi que dans son écosystème de fournisseurs pour obtenir des résultats significatifs dans les filières cloud, d’analyse, d’IoT et de sécurité.

Microsoft Secure Score a été conçu comme un framework d’évaluation des risques présentant une synthèse numérique du niveau de sécurité d’une entreprise sur la base de critères tels que l’identité, les données, les périphériques et le comportement des utilisateurs. Les partenaires peuvent exploiter Microsoft Secure Score pour sensibiliser leurs clients, suivre et accompagner la mise en place d’un plan de sécurité à long terme, tout en gérant les risques à l’aide de la solution Modern Workplace with Secure Score de Tech Data.

Les fournisseurs de services peuvent facilement évaluer les environnements de leurs utilisateurs finaux, hiérarchiser l’application des contre-mesures et proposer des services professionnels de gestion et d’amélioration de la sécurité des environnements cloud de leurs clients. En complément de la flexibilité des capacités d’authentification, Tech Data permet aux partenaires d’appliquer automatiquement des politiques de prévention des pertes de données et de protection contre les menaces avancées, afin d’atténuer les risques courants associés aux fuites de données et aux attaques par e-mail.