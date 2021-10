Qumulo confirme sa position de leader des systèmes de fichiers distribués et du stockage objet dans le Magic Quadrant du Gartner

octobre 2021 par Marc Jacob

Qumulo a été reconnu en tant que leader par le cabinet d’étude Gartner dans son Magic Quadrant pour les systèmes de fichiers distribués et le stockage objet en 2021. Gartner, Inc. a attribué cette distinction à Qumulo sur la base de sa capacité d’exécution et de l’exhaustivité de sa vision.

Qumulo a un taux d’adoption élevé d’utilisateurs couvrant les différentes industries. Les clients des secteurs de la santé et des sciences de la vie, de l’enseignement supérieur, des médias et du divertissement (M&E), des services financiers et autres choisissent Qumulo pour les aider à simplifier massivement le processus de stockage, de gestion et de construction avec des données fichiers non structurées à l’échelle. Près de 70 % des clients de Qumulo gèrent chacun 1 PB ou plus dans Qumulo. Qumulo fournit une solution définie par logiciel conçue pour être exploitée à la périphérie, dans le datacenter et nativement sur une infrastructure de cloud public dans n’importe quelle région géographique, offrant ainsi aux clients une liberté, un contrôle et une visibilité en temps réel inégalés.

Les entreprises du Fortune 500, les grands studios de cinéma et d’animation et certains des plus grands centres de recherche du monde font confiance à Qumulo pour gérer des milliards de fichiers. Qumulo possède un Net Promoter Scores (NPS), constamment supérieur à 85, et est reconnu par les utilisateurs pour son dévouement à la satisfaction du client. Qumulo a également obtenu une note globale de 4,8 sur 5 étoiles sur le marché des systèmes de fichiers distribués et du stockage d’objets dans le Gartner Peer Insights en septembre 2021, sur la base de 97 évaluations.