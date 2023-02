Scality partenaire du lancement de l’API Smart Object Storage de Veeam

février 2023 par Marc Jacob

Scality a été sélectionnée comme partenaire du lancement de l’API Smart Object Storage (SOSAPI) de la nouvelle plateforme de données Veeam afin d’améliorer le flux de données de stockage et les rapports sur la consommation de stockage. De plus, Scality est intégrée au traitement de l’immutabilité des données avec les nouvelles capacités de stockage objet direct de Veeam. Classé n°1 des solutions de stockage objet pour le cas d’usage de la sauvegarde dans le Gartner 2022 Critical Capabilities for Distributed File Systems and Object Storage, Scality est l’un des premiers fournisseurs à prendre en charge les dernières fonctionnalités de Veeam dès son lancement : le stockage objet direct et SOSAPI. La collaboration offre une protection contre les ransomwares, l’immutabilité des données et l’efficacité opérationnelle sans sacrifier la flexibilité ou les performances.

« Les clients comptent sur Scality et Veeam pour protéger leurs données contre les ransomwares » a déclaré Andreas Neufert, vice-président de la gestion des produits et alliances chez Veeam.

Les stratégies de protection des données pour la sauvegarde n’ont jamais été aussi essentielles pour l’entreprise. Les attaques de ransomware frappent toutes les 11 secondes et passeront à toutes les 2 secondes (1) d’ici 2031. Mais une tendance encore plus alarmante touche les données de sauvegarde. Selon un récent rapport de Veeam(2), 94 % des attaques de ransomwares ciblent désormais les sauvegardes, et au moins certains référentiels de sauvegarde sont touchés dans 68 % des cyber-événements. Pourtant, les défis pour protéger les sauvegardes abondent en raison de la croissance infinie des données combinée à des budgets réduits, des infrastructures complexes et des exigences de conformité strictes en matière de conservation des données. Les entreprises se retrouvent avec une multiplicité de silos de données non protégés provenant d’appliances de sauvegarde non évolutives ou d’architectures complexes, coûteuses et inefficaces à entretenir.

Cependant, avec Scality et Veeam, les équipes informatiques sont en mesure de relever ces défis de front et de protéger leurs données de sauvegarde en toute confiance grâce à une architecture immuable éprouvée qui élimine les silos de données et simplifie la gestion.

L’approche unique de Scality pour simplifier la règle d’or pour la sauvegarde 3-2-1-1-0 de Veeam

Le stockage objet de Scality aide les services informatiques à maîtriser la règle de sauvegarde 3-2-1 standard de Veeam en simplifiant l’architecture de protection des données. En tant que partenaire Veeam fournissant une architecture de sauvegarde multi-niveaux à fournisseur unique, Scality offre aux responsables informatiques la flexibilité nécessaire pour optimiser n’importe quel niveau de stockage requis (performances, capacité ou conservation à long terme). Les logiciels RING et ARTESCA de Scality prennent en charge une intégration immédiate avec Veeam v12.

Les équipes informatiques sont désormais habilitées à créer une architecture de protection des données robuste, rapide, flexible et facile à déployer. Scality offre :

Performances ultra-rapides avec 100 % de disponibilité

4 à 8 fois plus rapide que les solutions concurrentes ; sauvegarde et restauration de 80 To/heure et SLA(3 )permanent

Intégrations matérielles et logicielles flexibles

Déployez le logiciel Scality sur n’importe quel serveur standard

Protection des données à l’épreuve des ransomwares

Protection à plusieurs niveaux avec S3 Object Lock, conformité SEC 17a-4, cryptage des données 256 bits et stockage objet immuable

DR rentable et zéro RPO/RTO

Déploiements multisites rentables et hautement disponibles pour une durabilité optimale des données

Les économies de coûts sont validées dans un rapport IDC 2022 sur la valeur commerciale(4) qui démontre comment les clients de Scality économisent jusqu’à 59 % sur le coût total de possession et peuvent atteindre un retour sur investissement de 366 % sur 5 ans en :

La solution de sauvegarde de stockage objet d’un fournisseur unique satisfait à la règle 3-2-1-1 de Veeam, offre une évolutivité illimitée et élimine les migrations de données pour une conservation à long terme

Simplifiant la croissance/la mise à l’échelle

Gestion proactive de la capacité de sauvegarde

Offrant des formules flexibles de paiement à l’utilisation

Tarification basée sur la capacité (commencer petit et grandir)

Optimisant les besoins en capacité de Veeam pour Microsoft 365

Réduisez les besoins en capacité pour la sauvegarde de 50 %

Les intégrations de Scality avec la nouvelle plateforme de données Veeam peuvent renforcer la sécurité, réduire les coûts et rationaliser les opérations. Les équipes informatiques sont rassurées en sachant qu’elles ont un plan pour survivre - et même prospérer - face à n’importe quel défi. Les macroéconomies imprévisibles, les menaces de rançongiciels, les catastrophes naturelles et la croissance illimitée des données sont gérées en toute confiance, ce qui garantit la sécurité et l’intégrité des données, quoi qu’il arrive.