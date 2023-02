Bitdefender lance sa suite de sécurité pour les particuliers français et allemands

février 2023 par Marc Jacob

Bitdefender dévoile Bitdefender Premium Security Plus, une nouvelle suite de sécurité qui fournit une prévention et une détection optimales des menaces, un gestionnaire de mots de passe riche en fonctionnalités pour protéger les informations d’identification, un réseau virtuel privé (VPN) entièrement sécurisé pour une confidentialité totale en ligne, et une protection constante de l’identité numérique. Cette suite propose aux consommateurs européens un service innovant : le score de protection de l’identité, qui analyse les violations de données pour déterminer quelles informations sensibles les concernant sont exposées en ligne, quel est leur niveau de risque et quelles sont les mesures à mettre en place pour mieux protéger leur identité.

Différentes études montrent qu’au moins un tiers des Européens (33 %) ont déjà été victimes d’une usurpation d’identité. Ce type de fraude, qui arrive en deuxième position des méthodes d’escroquerie les plus répandues en Europe, a entraîné plus de 24 milliards d’euros de pertes financières ces dernières années. Les violations de données en ligne restent l’un des vecteurs principaux d’usurpation d’identité : rien qu’en 2021, plus de 22 milliards de données ont ainsi été exposées à travers le monde. Pourtant, les internautes continuent à réutiliser les mêmes mots de passe sur leurs différents comptes en ligne, et ils sont moins de 30 % à faire appel à un VPN pour sécuriser leur navigation sur le web et protéger leur confidentialité lorsqu’ils se connectent sur des réseaux Wi-Fi à titre personnel.

Conçue pour protéger la vie numérique des particuliers aussi bien sur leurs ordinateurs que sur leurs appareils mobiles, Bitdefender Premium Security Plus est une suite de sécurité complète qui comprend l’antivirus Bitdefender Total Security, , Bitdefender Premium VPN et les modules Bitdefender Password Manager et Bitdefender Digital Identity Protection. Elle prévient, détecte et élimine les cybermenaces sur différents systèmes d’exploitation, parmi lesquels Windows, macOS, Android et iOS. Elle met aussi à la disposition des utilisateurs un score de protection de l’identité, innovation exclusive de Bitdefender. Ce système assure une surveillance permanente, détecte les violations de données et envoie des alertes et des conseils en cas de danger pour l’identité en ligne des utilisateurs. Ce score est calculé en analysant l’exposition de chaque utilisateur après une violation de données, notamment en fonction du nombre d’événements ayant entraîné l’exposition d’informations les concernant et du type des données en question.

Principales fonctionnalités de Bitdefender Premium Security Plus :

• Prévention de pointe — Bitdefender Premium Security Plus comprend des mécanismes de détection des malwares (et des ransomwares) aux performances inégalées, capables de bloquer même les menaces les plus sophistiquées. Bitdefender obtient systématiquement les meilleures notes aux différents tests réalisés par des organismes indépendants en raison de ses excellentes capacités de prévention des menaces, de détection et de réponse.

• Nouveau score de protection de l’identité personnelle — grâce à une surveillance constante, les utilisateurs peuvent consulter en temps réel leur score de protection de l’identité qui les aide à mieux gérer leur empreinte numérique. Ce score personnalisé, qui correspond à un niveau de risque, permet aux utilisateurs de savoir si leurs données ont été exposées lors d’une violation. Il est assorti de conseils sur les mesures à mettre en place pour empêcher les criminels d’accéder aux informations d’identification nécessaires pour vider leurs comptes en banque, souscrire un crédit et commettre des actes de fraude fiscale ou médicale, entre autres activités répréhensibles basées sur l’identité.

• Password Manager — ce gestionnaire de mots de passe puissant et complet génère et conserve des mots de passe forts, afin de protéger toutes les informations d’identification des utilisateurs. Les identifiants et les mots de passe sont enregistrés et saisis automatiquement sur les sites visités régulièrement, pour accélérer chaque connexion.

• VPN ultra-sécurisé — le VPN sécurisé avec trafic illimité renforce la confidentialité en ligne en chiffrant l’intégralité du trafic web entrant et sortant sur les appareils Windows, Mac, Android et iOS. Une technologie puissante de blocage des publicités et des traceurs, couvrant l’ensemble de chaque appareil, empêche les annonceurs, les sites Internet et les tiers de recueillir des données telles que le type d’appareil, la localisation, les recherches en ligne ou les préférences d’achat.

• Surveillance continue de l’identité — Bitdefender recherche en continu des informations sensibles sur les réseaux sociaux, Internet et le dark web afin de protéger les utilisateurs. Ceux-ci reçoivent une alerte immédiate si des fuites de données ou des tentatives de fraude sont détectées.

– Disponibilité

Bitdefender Premium Security Plus est disponible dès à présent, sous forme d’abonnement annuel ou mensuel. Les clients qui utilisent déjà Bitdefender Premium Security avec le module complémentaire Bitdefender Digital Identity Protection recevront le produit et les services mis à jour, dont le nouveau score de protection de l’identité dans le cadre de leur abonnement en cours et sans frais supplémentaires.