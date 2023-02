Check Point Software présente Quantum SD-WAN

février 2023 par Marc Jacob

Check Point Software Technologies Ltd présente Check Point Quantum SD-WAN, une nouvelle lame logicielle dans les passerelles Check Point Quantum. Check Point Quantum SD-WAN allie le plus haut niveau de sécurité à une connectivité réseau et Internet optimisée pour protéger les succursales contre les cyberattaques de cinquième génération.

Dans une architecture réseau traditionnelle, tout le trafic est acheminé par le centre de données avant d’atteindre sa destination dans le cloud, provoquant un goulot d’étranglement qui risque de ralentir les performances. Pour améliorer les performances et réduire les coûts, les entreprises connectent leurs succursales directement au cloud au moyen de la technologie SD-WAN (Software-defined Wide Area Network). Cependant, la plupart des technologies SD-WAN existantes sur le marché ne sont pas pensées en fonction de la sécurité. Connecter les SD-WAN des succursales directement à l’Internet court-circuite la sécurité traditionnelle basée sur le centre de données, exposant ainsi les succursales aux cyberattaques.

Selon le dernier rapport de Miercom, les passerelles Check Point Quantum bloquent 99,7 % des nouveaux malware et des attaques de phishing et empêchent les zero-days et les attaques de ransomware. La solution, déployée au niveau des succursales, est économique et offre une sécurité optimale, sans pour autant négliger la connectivité des utilisateurs et de plus de 10 000 applications.

Les capacités de Check Point SD-WAN Quantum comprennent :

• Une sécurité de succursales sans compromis : Les succursales n’ont plus besoin de faire un choix entre une connectivité rapide et la sécurité. SD-WAN Quantum, qui bloque 99,7 % des nouveaux malware, empêche toutes les menaces qui pèsent sur les succursales, y compris les menaces connues et inconnues, les attaques DNS, les ransomware et le phishing.

• Plus d’interruptions de Zoom : Une sécurité efficace ne doit pas nécessairement être un obstacle à la transformation numérique. Avec une reprise en moins d’une seconde des connexions instables pour des conférences Web ininterrompues, la solution optimise le routage pour plus de 10 000 applications et utilisateurs tout en surveillant la connectivité Internet pour la latence, la gigue et la perte de paquets.

• Une solution SASE complète : En complétant son portefeuille, Check Point offre une sécurité et une connectivité cohérentes aux utilisateurs et aux succursales. La combinaison de Quantum SD-WAN et Harmony Connect (SSE) permet d’obtenir une solution complète de sécurité et d’accès à Internet (SASE) gérée depuis la plateforme cloud Check Point Infinity.

– Disponibilité

Check Point Quantum SD-WAN est actuellement disponible.