Scality nomme Éric Leblanc au poste de vice-président EMEA et Asie-Pacifique

juillet 2020 par Marc Jacob

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du cloud, de la cybersécurité et des réseaux, Éric Leblanc apporte ses vastes connaissances en matière de stratégies de vente ciblées et de croissance du chiffre d’affaires dans des environnements compétitifs et dynamiques. Le développement de l’écosystème des channels et la mise en place de nouvelles initiatives commerciales et marketing en étroite collaboration avec l’équipe interne de Scality et ses partenaires seront une priorité absolue pour Éric Leblanc.

Éric Leblanc rejoint l’équipe Scality après avoir travaillé chez Infovista où il était vice-président pour la région EMEA Sud et l’Inde. Avant cela, il a occupé différents postes de direction chez Silver Peak, 3 Com (anciennement HP), Atos et Symantec.