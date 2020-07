Frédéric Saulet prend la direction Netskope en France

juillet 2020 par Marc Jacob

Agé de 42 ans, Frédéric Saulet opère depuis une vingtaine d’années dans le domaine de la sécurité IT et rejoint la société américaine après être passé chez différents acteurs internationaux comme Aqua Security, LogPoint, Qualys ou Trend Micro.

De par ses études en Télécommunications & Réseaux, Frédéric bénéficie d’une double casquette technique et commerciale qui fait de lui un interlocuteur privilégié des grandes entreprises. A peine arrivé à son poste, Frédéric aura, entre autres, à supporter le réseau de partenaires de Netskope en France et un récent accord intervenu avec Okta, CrowdStrike et Proofpoint pour la mise en œuvre d’une stratégie intégrée de sécurité Zero Trust, nécessaire pour protéger les environnements de travail dynamiques et distants d’aujourd’hui.

En effet, l’épidémie que nous venons de vivre avec la COVID-19 a généré un glissement rapide vers le travail à distance, en déplaçant les personnes et les données hors des limites d’un périmètre traditionnel. Cette évolution du paysage des menaces a multiplié les possibilités d’attaques ciblées, donnant aux équipes de sécurité un ensemble complexe de défis liés à la disparité des systèmes et des données, à l’élargissement de la gamme de terminaux gérés et non gérés, et à l’accès des utilisateurs finaux à des centaines d’applications nécessaires au travail quotidien. Dans ce contexte à haut risque, les équipes IT et de sécurité IT se retrouvent à déployer en urgence des solutions de sécurité plus solides sans les conseils pratiques nécessaires à leur exécution.