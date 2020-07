CHEOPS TECHNOLOGY nomme Julien MOUTON au poste de Directeur de la région Ile-de-France

juillet 2020 par Marc Jacob

Julien Mouton, âgé de 43 ans, était depuis 9 ans directeur général de l’intégrateur Yvelinois Tersedia. Il dispose d’une grande expérience des infrastructures et du cloud et partage les mêmes valeurs que la Direction du Groupe ce qui facilitera son intégration et son succès. Julien, Mouton est titulaire d’un Master 2 en réseaux de l’Université de Versailles-saint quentin en Yvelines, et a occupé dans le passé des fonctions avant-ventes chez HPE, puis ventes chez EMC, IBM et enfin chez ARROW en UK.