Scaleway est disponible à Varsovie

septembre 2020 par Marc Jacob

Scaleway annonce le renforcement de sa présence européenne avec l’ouverture d’une nouvelle région à Varsovie (WAW1). Cette nouvelle région, hébergée dans un datacenter hautement sécurisé, répond aux demandes croissantes des marchés de l’Europe de l’Est. Scaleway arrive en effet sur le marché polonais avant les autres acteurs dominants du secteur, avec ses solutions de cloud public fiables, innovantes, flexibles et abordables. Le fournisseur souverain cible à la fois les utilisateurs locaux et les entreprises mondiales désireuses de se déployer en Europe centrale et de l’Est. Scaleway, qui compte déjà quatre datacenters dans deux régions (Paris et Amsterdam), renforce ainsi sa présence en Europe et franchit une étape importante de son expansion internationale.

Une réponse aux besoins multi-cloud dans un écosystème en rapide évolution Avec des communautés dans plus de 160 pays, dont beaucoup en Europe de l’Est, Scaleway se rapproche désormais d’une partie de sa base de clients (entreprises) et de ses principaux utilisateurs (développeurs). En effet, nombreux sont ceux qui demandent des services au plus proche de leurs utilisateurs finaux. La proximité des ressources numériques avec les marchés-clés d’une entreprise, ainsi que la capacité d’aller rapidement vers de nouveaux marchés est devenue un facteur majeur dans la réussite d’un projet. Les priorités des entreprises étant principalement de réduire la latence tout en tenant compte de la localisation des données.

L’ouverture d’une nouvelle région cloud à Varsovie apporte également une solution aux entreprises de plus en plus soucieuses de mettre en place des stratégies multi-cloud.

Une nouvelle région pour améliorer la haute disponibilité

WAW1 offre aux utilisateurs une très grande capacité de bande passante. Le réseau interne, basé sur l’innovation de Scaleway « IP Fabric », garantit une haute résilience et la disponibilité de plusieurs services simultanément. En commençant avec ses gammes Instances Virtuelles et Object Storage, Scaleway vise à fournir à WAW1, dans les semaines à venir, tous les services standards de son écosystème cloud public, tels que les répartiteurs de charge, les bases de données managées, Block Storage et Kubernetes Kapsule. Les utilisateurs peuvent facilement choisir la région la plus adaptée pour déployer leurs ressources, grâce à l’interface utilisateur et/ou l’API. Ils peuvent aussi aisément créer des environnements et des applications multirégionaux et à haute disponibilité.

Une solution VPC (actuellement en cours de développement) permettant d’interconnecter les services Scaleway partout dans le monde, de manière isolée, avec un périmètre global est également prévue à plus long terme. Avec l’ouverture de Varsovie, Scaleway renforce son ambition internationale et confirme son engagement en faveur d’un cloud qui a du sens.