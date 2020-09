Alsid s’associe au distributeur nordique Progress Distribution

septembre 2020 par Marc Jacob

En vigueur immédiatement, ce partenariat de distribution permettra à Alsid de fournir des solutions à ses clients des pays nordiques par l’intermédiaire des revendeurs et des fournisseurs de services de sécurité gérés dans la région.

L’annonce de ce partenariat est la dernière en date parmi une série de nouveaux partenaires d’Alsid, la société s’étant largement développée en Europe au cours des 18 derniers mois.

En tant que fournisseur de cybersécurité spécialisé dans la protection de l’Active Directory et de détection d’attaques en temps réel, Alsid a pris de l’ampleur à travers l’Europe et au-delà, alors que de plus en plus de grandes entreprises prennent conscience de l’importance de sécuriser leur Active Directory. La protection d’Active Directory est une mesure vitale pour se défendre contre de nombreux types de cyber-attaques prolifiques et dommageables, telles que les attaques par élévation de privilèges et les ransomwares.

Qui est Progress Distribution ?

Alsid a choisi Progress Distribution comme distributeur pour les pays nordiques car celui-ci travaille en étroite collaboration avec son réseau de revendeurs spécialisés, de MSSP et de revendeurs d’entreprises régionaux, pour mettre sur le marché des technologies de pointe. Progress Distribution a été fondé pour combler un vide spécifique sur le marché - le distributeur de cybersécurité et de sécurité de l’information véritablement agile et adaptable. Progress Distribution ne fait pas de "modèle unique", mais élabore ses programmes de distribution et ses stratégies de mise sur le marché pour tous les fournisseurs avec lesquels il collabore.

Progress Distribution a développé avec succès des programmes de distribution à travers l’Europe du Nord pour des fournisseurs tels que Entrust Datacard, Cofense (anciennement PhishMe), Attivo, RedSeal, Opswat, Osirium et EdgeScan.