Gatewatcher poursuit son expansion et acquiert LastInfoSec

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

De gauche à droite : Jacques de La Rivière, (CEO de Gatewatcher), François Normand (CEO de LastInfoSec) et Rémy Dewailly (COO de LastInfoSec)

Par ce rachat, Gatewatcher, expert en détection avancée des menaces cyber, offre à ses clients des capacités de détection renforcées grâce aux outils de découverte des nouvelles menaces développées par LastInfoSec.

LastInfoSec est un pure player de la threat intelligence et commercialise des outils de collecte et découverte de la menace cyber grâce à l’intelligence artificielle. Ses produits inventorient, évaluent, enrichissent et contextualisent en permanence les sources de données accessibles sur de multiples canaux afin d’avoir une vision globale de la cybercriminalité et de la cyber guerre. Ils réduisent les délais de collecte et d’évaluation pour les équipes de détection d’intrusions et fournissent de l’intelligence aux équipements de sécurité afin qu’ils puissent s’adapter et améliorer la détection et l’investigation. En outre, les bases de connaissance de LastInfoSec sont compatibles avec tous les équipements du marché de la cybersécurité.

LastInfoSec devient désormais un nouveau produit de la gamme de solutions Gatewatcher et vient notamment complémenter la sonde de détection Trackwatch®, qualifiée par l’ANSSI.