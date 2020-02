Saint-Quentin-en-Yvelines, membre du Pôle d’excellence cyber

février 2020 par Marc Jacob

La cybersécurité est depuis plusieurs années au cœur des préoccupations des institutions et des entreprises. Les tentatives d’attaques massives font désormais partie de l’environnement quotidien et menacent la survie et la compétitivité des acteurs économiques. Forte d’un véritable bastion de la cybersécurité avec un écosystème riche de leaders mondiaux et de pépites françaises, Saint-Quentin-en-Yvelines a engagé, depuis 2018, de nombreuses actions pour renforcer la filière cyber sur son territoire.

En devenant la première agglomération de France à intégrer le Pôle d’excellence cyber (PEC), Saint-Quentin-en-Yvelines confirme son rôle stratégique dans l’écosystème économique national.

L’agglomération rejoint ainsi la région Bretagne, à la pointe dans ce domaine et co-fondatrice du PEC avec le Ministère des Armées, en 2014.

Saint-Quentin-en-Yvelines, un concentré de leaders mondiaux et de pépites françaises

Le PEC compte à ce jour une trentaine de membres : les deux membres fondateurs, des grands groupes dont certains implantés à SQY (Airbus Cybersecurity, Thales, Atos,…), des PME et plus d’une quinzaine de laboratoires, d’universités et d’écoles d’ingénieurs.

Le PEC a pour mission de stimuler simultanément :

• l’offre de formation cyber pour disposer des compétences nécessaires

• la recherche académique

• le développement industriel pour mettre en œuvre des solutions innovantes de protection.

Cette adhésion, qui vient s’ajouter à celle de l’European cyber security organisation (ECSO) en juin dernier, confirme le bon positionnement de SQY en matière de cybersécurité.