Stromasys : Nouveau vendeur sur la plateforme8bits.com

février 2020 par Marc Jacob

La société Suisse, également installée aux USA, est le spécialiste de solutions de virtualisation multiplateformes d’entreprise pour les serveurs PDP-11, Digital VAX et Alpha, HP 3000 et SPARC.

Stromasys étend le cycle de vie des SI d’entreprise et des systèmes critiques grâce à la virtualisation, la modernisation et l’amélioration des systèmes d’information existant.

Pour la réalisation de nouveaux défis applicatifs avec des SI anciens, dits systèmes hérités, l’équipe d’experts Stromasys peut vous aider. Consultez un spécialiste en virtualisation pour savoir si la virtualisation de Stromasys est appropriée pour vos plateformes héritées

Une nouvelles gammes de services très techniques qui sera disponible dans quelques semaines et qui vient compléter les 25000 références d’ores et déjà disponibles en « juste 1 clic. » sur the8bits.com