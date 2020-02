Darktrace nomme Catherine Graham au poste de Directrice financière

février 2020 par Marc Jacob

Précédemment chez 2U, un spécialiste mondial des technologies de l’éducation, Catherine Graham a une grande expérience dans la direction d’entreprises technologiques à forte croissance. Pendant les huit années où elle a occupé le poste de directrice financière de 2U, elle a dirigé la croissance de la structure du capital de l’entreprise, ce qui lui a valu la reconnaissance du Northern Virginia Technology Council, qui l’a nommée "Directrice financière de l’année 2015 pour les entreprises publiques". Plus récemment, elle a figuré sur la liste 2018 des "Women Who Mean Business" du Washington Business Journal, un prix qui récompense les femmes d’affaires les plus influents, qui ont marqué à la fois leurs industries et leurs communautés.

Avec plus de deux décennies d’expérience professionnelle dans les disciplines financières de la technologie, de l’hôtellerie et de la banque, Catherine Graham a été à la tête de plusieurs entreprises dans des périodes de forte croissance. Elle a dirigé avec succès quatre introductions en bourse, dont celle de 2U, elle a également levé plus de 200 millions de dollars de fonds de capital-investissement et a réalisé de nombreuses acquisitions stratégiques.

Avant 2U, Catherine Graham était Directrice financière et vice-présidente exécutive de Online Resources Corp. où elle était chargée de superviser la gestion financière générale, d’élargir la base d’investisseurs et d’explorer les opportunités commerciales stratégiques.

En 1998, elle a été la Directrice financière d’un fournisseur international de services internet qu’elle et un petit groupe d’autres personnes ont commencé à créer dans leur cuisine. Elle y a levé 186 millions de dollars de capital-risque, a réalisé 26 acquisitions en 24 mois dans 15 pays, faisant passer le nombre d’employés de cinq à 1 200 en moins de trois ans. Elle a également fait entrer l’entreprise en bourse en réunissant près de 400 millions de dollars au début de l’année 2000.