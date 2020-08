SailPoint étend les fonctionnalités de sa plate-forme Predictive Identity

août 2020 par Marc Jacob

Sécuriser le télétravail est essentiel alors que les demandes d’accès aux applications et aux systèmes dans le cloud connaissent une croissance exponentielle. Les nouvelles fonctionnalités intégrées dans la plate-forme SailPoint Predictive Identity™ de SailPoint (NYSE : SAIL) sont conçues pour assister la stratégie de sécurité de toute organisation, en protégeant les besoins d’accès de ses employés à distance. La nouvelle version inclut des intégrations supplémentaires qui permettent aux employés – à distance ou non – de rester productifs et sécurisés en utilisant les applications suivantes : Jira, Microsoft Teams, et Epic.

SailPoint s’adapte à l’évolution des modes de travail

Au cours des derniers mois, SailPoint a rapidement entrepris d’aider les entreprises à connecter leurs employés à distance à des applications collaboratives telles que Zoom et Slack, dont les intégrations ont été annoncées plus tôt cette année. Avec la nouvelle version annoncée aujourd’hui, SailPoint améliore les connexions à des applications supplémentaires, en étendant son support à Microsoft Teams et Jira, et à des technologies directement liées à la crise du COVID-19 telles qu’Epic, afin d’assurer que les fournisseurs de produits de santé puissant travailler en sécurité et en conformité avec les dernières réglementations.

La nouvelle version de SailPoint Predictive Identity comprend également une nouvelle fonctionnalité de validation des rôles qui garantit que les rôles définis restent valides au fur et à mesure de l’évolution des organisations. Cette fonctionnalité garantit que les droits d’accès pour chaque rôle restent appropriés, et assure que tous les rôles soient correctement gouvernés. En raison de la généralisaion actuelle du télétravail et de l’évolution constante des modes de travail dans les entreprises, il est plus important que jamais que ces rôles soient automatiquement et continuellement mis à jour pour répondre à l’évolution des besoins d’une organisation. Grâce aux nouvelles extensions sur sa plate-forme SaaS, SailPoint rend tout cela possible pour les entreprises dans le monde entier.