Axis communications lance une nouvelle caméra à double capteur

août 2020 par Marc Jacob

Ce nouveau modèle, AXIS P3715-PLVE, offre des vues générales grand angle et des images agrandies nettes et détaillées, à toute heure même par luminosité complexe. Idéale pour les couloirs et les halls d’école, elle peut restituer deux types de vues en une même caméra.