Le nouveau disque dur Store ’n’ Go ALU Slim de Verbatim est disponible

août 2020 par Marc Jacob

Disponible en 1To et 2To, le Store ’n’ Go ALU Slim ne pèse que 150g et ne mesure que 0,9 cm d’épaisseur. Jusqu’à 4 000 films, 500 000 musiques et 900 000 photos peuvent être stockés dans le modèle de 2To. Avec son élégant boîtier en aluminium brossé qui rappelle l’extérieur des MacBook, le Store ’n’ Go ALU Slim est disponible en coloris argent, gris et or (sur demande).

Pour permettre aux utilisateurs de Mac et PC de bénéficier d’une meilleure connectivité aux ports USB-C et USB-A, le disque dur est livré avec un câble Micro-B vers USB-A et un adaptateur USB-A vers USB-C. Le lecteur est formaté en FAT32, ce qui permet de l’utiliser de manière interchangeable entre les ordinateurs Windows et Mac, sans avoir à le reformater. Pour les contenus dont la taille des fichiers est supérieure à 4 Go, un logiciel est fourni sur le lecteur pour les reformater en HFS+ pour les Mac et NTFS pour les PC.

Le logiciel Nero Backup est préinstallé sur le disque, pour une sauvegarde complète du système. Une fonctionnalité de restauration est également disponible pour programmer des sauvegardes automatiques et régulières. Le disque dur est doté de la fonction USB Rec&Play [3], qui permet au disque de servir d’enregistreur vidéo pour les téléviseurs prenant en charge la connectivité USB, et ainsi pouvoir enregistrer, lire et mettre en pause la télévision en direct.

Store ’n’ Go ALU Slim est disponible au prix distributeur de 69.99€ pour le 1To et 89.99€ pour le 2To.