SailPoint améliore la sécurité de Philips en tirant parti de la sécurité de l’identité

février 2022 par Marc Jacob

Imaginez que vous êtes une entreprise leader dans le domaine des technologies de la santé, dont l’objectif est d’améliorer la vie des gens et de permettre de meilleurs résultats dans le domaine de la santé. Pour que les bonnes entreprises donnent vie aux grandes technologies, les employés doivent être capables de réfléchir et d’agir quand il le faut.

Philips se concentre sur la fourniture d’une technologie de qualité et a travaillé dur pour permettre à son entreprise de fonctionner aussi rapidement que possible tout en maintenant sa posture sécurisée. Voyons comment ils font de l’innovation et de la sécurité leur priorité absolue alors qu’ils se transforment en une entreprise numérique.

L’importance de la sécurité de l’identité pour Philips

En tant qu’organisation axée sur les informations, elle accorde une grande importance à l’intégrité des données et des accès, qui est l’un des principes fondamentaux de la sécurité des identités et du modèle de confiance qu’elle suit. « La sécurité de l’identité est essentielle pour que Philips devienne une entreprise numérique et est au centre de notre stratégie de sécurité » a partagé Michiel Stoop, Business Process Owner et Domain lead pour Philips. « Le principal moteur est de réduire les risques et d’améliorer notre sécurité, ce qui nous aidera à nous développer et permettra à l’entreprise de ravir nos clients. »

Dans le monde numérique dans lequel nous vivons, tout est interconnecté. Cela met les entreprises, les personnes, les partenaires et nos clients en danger face à quiconque veut accéder à des informations critiques pour l’entreprise. « Avec « l’identité », nous intensifions notre action pour tenir les pirates à l’écart et permettre aux personnes d’exceller et d’innover » a déclaré M. Stoop. « Comment y parvenons-nous ? Avec ce programme, nous sommes passés d’un processus de gestion décentralisé à un processus de gestion centralisé et nous contrôlons désormais qui a accès à nos informations. Nous veillons à ce que les bonnes personnes obtiennent les bonnes ressources, au bon moment et pour les bonnes raisons. » D’autres avantages pour Philips ont été l’amélioration de l’expérience utilisateur, le renforcement de leur conformité réglementaire et la réduction des coûts opérationnels.

La sécurité des identités alimentée par le cloud

Avant que Philips ne passe au cloud, SailPoint fonctionnait dans un centre de données physique chez l’un de ses fournisseurs de services. Philips a pris la décision stratégique de déplacer ses centres de données physiques vers le cloud et AWS a été la solution privilégiée pour l’infrastructure en tant que service. « Nous avons déplacé SailPoint vers Amazon Web Services (AWS) pour améliorer les performances et disposer de plus de flexibilité et d’évolutivité. Nous pouvons désormais faire évoluer rapidement notre infrastructure en fonction de l’utilisation des ressources et de la demande future » a déclaré M. Stoop.

Établir un programme d’identité

Selon Mr.Stoop, l’expérience de la mise en place d’un programme mondial de sécurité des identités dans le cloud est vaste et il serait dommage de garder pour nous ses conseils pour la mise en place d’un programme d’identité. « Les programmes d’identité peuvent être un défi si l’objectif n’est pas clair pour vos parties prenantes. Je définirais clairement l’objectif du programme, j’identifierais les principales parties prenantes et j’obtiendrais leur adhésion pour garantir la définition d’un modèle de gouvernance approprié. » M. Stoop a également recommandé de s’assurer que les processus de sécurité des identités sont adoptés par l’organisation et qu’ils correspondent aux capacités prêtes à l’emploi offertes par le fournisseur.

« Ne construisez pas de personnalisation ou ne faites pas un remplacement 1:1 avec votre solution existante. Il est préférable de commencer un nouveau voyage qui correspond à votre objectif et aux buts futurs de votre entreprise. Faites appel aux équipes de services professionnels pour vous assurer que la qualité et les meilleures pratiques sont respectées et interagissez avec d’autres clients pour savoir comment ils ont commencé leur parcours et tirer des enseignements de leurs pièges » conclut M. Stoop