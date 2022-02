Vodafone Allemagne étend son offre Wi-Fi 6 en déployant les modems câble TG6442 DOCSIS 3.1 de CommScope

février 2022 par Marc Jacob

Avec ce nouveau déploiement, Vodafone Germany va améliorer les connexions Wi-Fi à domicile de ses clients et offrira des vitesses plus rapides en haut débit et avec une latence plus faible, ce qui permettra de consulter de façon fiable des vidéos ultra-HD en Wi-Fi et autres applications sensibles à la latence. Cela permettra également à ses clients de connecter davantage d’appareils à leur réseau domestique.

Lancée par Vodafone Allemagne en janvier 2022, le modem TG6442 prend en charge le fractionnement élevé pour répondre à la demande d’augmentation de la capacité en amont pour des applications telles que la vidéoconférence, avec un duplexeur commuté pour un déploiement flexible. Les modems TG6442 sont dotées du logiciel RDK-B, ce qui permet à Vodafone Germany d’améliorer les applications grand public à domicile pour sa vaste clientèle.