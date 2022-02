Vertiv vient en aide aux supercalculateurs qui luttent contre le COVID-19

février 2022 par Marc Jacob

La lutte contre le COVID-19 a été menée à la fois dans des hôpitaux, des maisons de retraite, des laboratoires pharmaceutiques et, en toute discrétion mais avec une grande efficacité, dans un datacenter de Bologne, en Italie. C’est là qu’un consortium à but non lucratif regroupant des dizaines d’universités, de centres de recherche et de ministères italiens, appelé Cineca, abrite le plus grand centre de calcul d’Italie et l’un des plus puissants supercalculateurs au monde, le Marconi100.

Les chercheurs du Cineca utilisent le Marconi100 pour simuler le comportement des protéines qui permettent au coronavirus de se propager. À partir de ces données, ils effectuent des tests virtuels pour trouver les molécules pharmacologiques les plus efficaces pour inhiber le virus et collaborent avec les chercheurs du secteur pharmaceutique pour accélérer la mise au point des médicaments thérapeutiques.

Le projet est basé sur un travail de calcul gigantesque. Chaque protéine nécessite au moins une semaine de simulation continue sur les 16 nœuds du Marconi100 - un processus qui prendrait au moins quatre mois sur un ordinateur standard. Le supercalculateur de Cineca a exécuté des millions de milliards d’opérations par seconde dans un effort continu pour aider les scientifiques à comprendre le coronavirus et à combattre la pandémie mondiale. Il n’est pas surprenant que le calcul haute performance (HPC) requis pour ce projet représente un défi unique en matière de puissance et de refroidissement. Le Marconi100 est un nouveau cluster accéléré basé sur l’architecture Power9 d’IBM et les GPU Volta de NVIDIA, offrant une capacité de calcul d’environ 32 PFlops et ouvrant la voie à des supercalculateurs pré-exascale.

Vertiv, partenaire d’infrastructure de Cineca depuis plus de 30 ans, est chargé de veiller à ce que ces calculs de décodage de COVID-19 se poursuivent sans interruption.

Les systèmes d’alimentation et de refroidissement Vertiv™ qui protègent le Marconi100 et les autres supercalculateurs du campus Cineca comptent parmi les solutions d’infrastructure les plus robustes, sophistiquées et fiables au monde. Les systèmes de refroidissement Liebert® XD, Liebert® CRV et Liebert® PDX, ainsi que les groupes de production d’eau glacée freecooling Liebert® HPC-M, maintiennent les conditions environnementales spécifiques dont ont besoin les datacenters de Cineca. l’ASI (onduleur) modulaire Liebert® Trinergy™ Cube nettoie et conditionne l’énergie alimentant les installations et protège contre les pics, les surtensions ou toute panne imprévue qui pourrait compromettre des recherches susceptibles de sauver des vies. En fait, après une recherche approfondie pour trouver la bonne ASI pour ses installations de supercalculateurs, Cineca a jugé que le Liebert® Trinergy™ Cube était le seul système capable de répondre à toutes les exigences de performance de l’organisation, y compris la fiabilité et les services de surveillance à distance. Si la disponibilité était le critère central du Liebert® Trinergy™ Cube, le mode de fonctionnement online dynamique du système permet une efficacité énergétique élevée, jusqu’à 99 %, ce qui permet à Cineca d’économiser des milliers d’euros par an en coûts énergétiques et de réduire considérablement les émissions de dioxyde de carbone (CO2) associées, par rapport aux autres technologies ASI traditionnelles.

Enfin, Vertiv fournit une autre couche de protection avec une surveillance préventive et des diagnostics à distance grâce à Vertiv™ LIFE™ Services. "Notre choix s’est porté sur Vertiv™ LIFE™ Services car nous avons trouvé que c’était une offre innovante qui présentait un certain nombre de caractéristiques avantageuses par rapport à la concurrence", a déclaré Massimo Alessio Mauri, responsable des services généraux et techniques chez Cineca. "De plus, après l’installation de Liebert® Trinergy™ Cube, Vertiv™ LIFE™ Services s’est avéré être un outil indispensable et de haute qualité surveillant constamment l’onduleur et assurant une disponibilité et une efficacité maximales."

La collaboration de Vertiv avec Cineca remonte à 30 ans avant la pandémie, et les efforts de Cineca en matière de santé publique remontent à au moins aussi longtemps. Cineca collabore avec Dompè Farmaceutici depuis plus de 15 ans afin d’utiliser la puissance de calcul pour accélérer le développement de médicaments, mais le coronavirus est au centre des préoccupations depuis le début de la pandémie. Cineca et Dompè collaborent à Exscalate4CoV, un consortium public-privé composé de 18 institutions de sept pays européens qui se concentre exclusivement sur les traitements et les soins liés au COVID-19. Pour capitaliser sur l’expertise acquise via Exscalate4cov, l’UE a récemment financé un nouveau projet appelé LIGATE qui a pour objectif de créer une solution d’application de pointe pour la découverte et la conception de médicaments en utilisant des systèmes HPC jusqu’au niveau exascale. Cineca participe à un certain nombre de projets de recherche portant sur des technologies émergentes telles que l’IA, le big data, le machine and le deep learning, les jumeaux numériques et l’informatique quantique. Les supercalculateurs comme le Marconi100 sont de plus en plus utilisés pour faire face aux défis les plus difficiles du monde, notamment le changement climatique et l’agriculture durable.