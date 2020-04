SailPoint Renforce son Partenariat avec Microsoft sur la Plate-forme Azure

avril 2020 par Marc Jacob

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, il est devenu plus stratégique que jamais pour les organisations de concrétiser leurs projets de transformation digitale. Alors qu’elles déploient rapidement partout dans le monde des plans de continuité d’activité, en développant le travail à distance, en fournissant à leurs collaborateurs des accès distants à de nouvelles applications et en réduisant les coûts, la migration vers le cloud va devenir la norme pour tous. Et alors que toujours plus d’entreprises transfèrent la plupart de leurs applications et données sur Microsoft Azure, être capable de sécuriser tous les accès de chacun de leurs utilisateurs à n’importe quelle ressource hébergée dans le cloud est devenu indispensable.

Pour répondre à ce besoin, SailPoint est heureux d’annoncer un renforcement de son partenariat avec Microsoft en intégrant le programme Microsoft One Commercial Partner, qui s’appuie sur son intégration existante avec Microsoft Azure Active Directory pour fournir des accès intégrés et sécurisés à toutes les applications et données présentes sur la plate-forme cloud Azure.

En tant que leader du marché, la plate-forme SailPoint Predictive Identity offre les fonctionnalités de gouvernance des identités les plus complètes sur toutes les données, applications et ressources cloud pour les solutions Microsoft dont Azure, Azure AD, SharePoint, OneDrive, Office 365, et Outlook. Ses fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle et le machine learning recommandent l’autorisation ou le refus des accès, adaptent les modèles d’accès au fur et à mesure de l’évolution des entreprises, et assurent une conformité continue en temps réel aux réglementations ; en garantissant que tous les accès à toutes les ressources sont appropriés et conformes à la politique de l’entreprise.

La société britannique Co-Operative Group fournit un parfait exemple de la façon dont elle a intégré SailPoint et Microsoft Azure pour mieux gouverner ses données, ses applications et ses utilisateurs. La combinaison des deux solutions a été un élément clé de sa stratégie ‘cloud first’. Elle a pu exploiter tous les avantages de son programme de gouvernance des identités associés à l’agilité, la sécurité et l’efficacité accrue apportées par la plate-forme cloud Microsoft Azure. Installer la plate-forme SailPoint sur Microsoft Azure lui a permis de déployer et gérer la solution complète plus rapidement et plus facilement sans avoir à acquérir ou maintenir l’infrastructure sous-jacente. L’intégration de SailPoint sur Microsoft Azure répond à ses besoins de sécurité et de conformité tout en réduisant les coûts, les charges de travail et les besoins en ressources. En tant que Microsoft One Commercial Partner avec un statut Co-Sell, SailPoint va aligner ses initiatives commerciales avec les équipes de Microsoft, et accroître sa collaboration avec elles sur des opportunités de ventes communes. Le nouveau partenariat va accélérer l’adoption de l’Identity Governance Platform de SailPoint par les entreprises ayant migré leur système d’information sur le cloud Azure de Microsoft. Il garantira également à la plate-forme Microsoft un plus haut niveau de sécurité en raison de son intégration étroite avec la solution SailPoint.

En outre, SailPoint IdentityIQ étant disponible sur Microsoft Azure Marketplace, qui rassemble les applications et services utilisables sur Azure, les clients de SailPoint pourront profiter de tous les avantages du cloud Azure avec un déploiement et une gestion facilités.