Stamus Networks conclut un levée de fond initiale de 1,5 million de dollars

avril 2020 par Marc Jacob

Stamus Networks a obtenu un capital d’amorçage essentiel dans le cadre d’un tour de table sursouscrit de 1,5 million de dollars. Stamus Networks offre une solution de cybersécurité unique qui met en lumière les menaces en corrélant l’analyse du trafic réseau et la détection des menaces en temps réel. Le système dote les équipes de sécurité d’une visibilité sans précédent et de renseignements utiles quant à la situation de leur organisation en matière de sécurité, et les aide à détecter les incidents ainsi qu’à y répondre rapidement.

VisionTech Angels et Elevate Ventures, deux groupes d’investissement situés à Indianapolis, ont codirigé le tour d’investissement auquel ont aussi participé plusieurs business angels indépendants. VisionTech Angels et Elevate Ventures nommeront tous deux des représentants au conseil d’administration de la société.

« Stamus Networks répond à un besoin important du marché en matière de cybersécurité à l’échelle des entreprises et a créé une solution unique et enrichie de chasse aux menaces », a déclaré Vercie Lark, investisseur de VisionTech Angels et DSI à la retraite. « Les clients nous ont dit que la plateforme Scirius de l’entreprise leur permet de remplacer plusieurs produits existants et qu’elle est très efficace pour découvrir de manière proactive les menaces réelles. L’un des facteurs les plus importants que nous prenons en compte pour tout investissement est la qualité de l’équipe de direction. L’équipe de Stamus Networks possède un solide bilan dans le domaine de la cybersécurité, avec des succès tant commerciaux que techniques. »

« L’équipe de direction de Stamus Networks cumule 69 ans d’expérience dans le domaine de la cybersécurité et affiche de nombreux résultats », a déclaré Chris LaMothe, PDG d’Elevate Ventures. « Avec la clientèle actuelle de Stamus Networks et la demande croissante du marché, nous sommes convaincus qu’ils réussiront. »

Stamus Networks s’est construit de manière régulière une clientèle fidèle depuis qu’elle a lancé son premier produit en 2017. La liste générale des clients de l’entreprise comprend, entre autres, des institutions financières mondiales, une société multinationale de logiciels, un système scolaire public aux États-Unis, un fournisseur européen de services de sécurité gérés et un organisme gouvernemental international.