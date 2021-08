SailPoint Annonce Workflows

août 2021 par Marc Jacob

Puissant tout en restant simple : SailPoint Workflows démocratise les personnalisations au sein des systèmes de gestion des identitiés Les entreprises font face aujourd’hui à un bouleversement en raison de l’accélération de la transformation digitale et du boom du travail à distance. En conséquence, elles doivent être plus agiles que jamais et optimiser toujours plus leur efficacité opérationnelle en réduisant les tâches manuelles au sein de tous leurs départements. Obtenir une telle efficacité nécessitait jusqu’à présent la personnalisation des systèmes de gestion des identités d’une organisation par des développeurs experts. Avec Workflows, SailPoint démocratise le développement logiciel et permet d’automatiser les processus les plus fastidieux sans aucune saisie de code.

Chaque entreprise a des besoins spécifiques en matière de sécurité, et toutes poursuivent activement leur transformation digitale pour répondre aux évolutions du marché. Afin d’y parvenir, elles sont à la recherche de nouvelles capacités d’automatisation sans avoir à saisir du code supplémentaire. D’après Gartner : “D’ici 2025, 70% des nouvelles applications développées par les entreprises utiliseront des technologies ‘low-code’ ou ‘no-code’ (à comparer à moins de 25% en 2020).”[1]

Avec Workflows, les entreprises peuvent :

• Automatiser des cas d’usage tels que des certifications et des autorisations personnalisées via des API et des déclencheurs d’événement

• Accélérer l’innovation avec un outil ‘drag-and-drop’ grâce à des processus ‘no-code’, en réduisant la consommation de ressources et en permettant aux équipes de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée

• Se connecter à d’autres applications SaaS, ouvrant la voie à un large éventail de fonctionnalités au sein de l’écosystème technologique d’une entreprise.

• Intégrer l’outil au sein d’un environnement cloud et du réseau de partenaires de SailPoint.

Disponibilité de Workflows

Le programme de lancement de Workflows débutera au quatrième trimestre 2021.