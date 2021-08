HUMAN lance BotGuard

août 2021 par Marc Jacob

HUMAN Security, Inc. (anciennement White Ops) annonce sa toute-nouvelle solution BotGuard, ainsi qu’une série de nouvelles fonctionnalités afin d’aider davantage ses clients à défendre leur site Web et leurs applications mobiles contre les attaques de bots sophistiqués et la fraude.

BotGuard est alimenté par le Human Verification EngineTM, qui combine la détection, le machine learning et l’adaptation continue pour différencier les robots des humains avec une précision inégalée. Le Human Verification Engine vérifie l’humanité de plus de 10 trillions d’interactions par semaine, tout en exploitant sa visibilité à l’échelle de l’Internet et une décennie de données pour offrir une protection qui s’adapte en permanence et renforce mutuellement tous ses clients, y compris les plus grandes plateformes Internet. Dans son rapport intitulé The Forrester New Wave™ : Bot Management, Q1 2020, Forrester a reconnu que HUMAN "est en tête du peloton grâce à une Threat Intel, une détection des attaques et une vision robustes."

"Nous nous appliquons à garantir des interactions numériques riches avec nos clients, quelle que soit la fréquence de leurs déplacements. Des robots malveillants sophistiqués se dressent et gâchent les moyens mis en œuvre pour engager nos clients", a déclaré Neil Haskins, Responsable de la Sécurité Informatique du groupe Seera. "Grâce à HUMAN, nous avons pu identifier le trafic de robots sophistiqués qui menaçait les expériences de connexion et d’enregistrement des comptes de plusieurs marques et obtenir des informations plus approfondies pour devancer les menaces. Nous aimons détourner les investissements du mauvais trafic de robots et des mauvais acteurs qui se cachent derrière eux vers nos vrais clients humains."

La nouvelle solution BotGuard protège les applications Web et mobiles contre le scrapping malveillant, la prise de contrôle de comptes, la fraude à la création de comptes et l’abus de contenu et d’expérience in-app. La solution BotGuard ajoute de nouvelles fonctionnalités pour renforcer la précision de la détection des robots et les options d’atténuation, de nouvelles intégrations avec des solutions de pointe et des serveurs Web pour accélérer le déploiement et réduire les efforts de mise en œuvre, et de nouvelles fonctionnalités de tableau de bord pour améliorer la visualisation et permettre la personnalisation granulaire des politiques.

Les améliorations apportées à BotGuard incluent :

Détection - BotGuard continue de détecter les robots qui ne sont pas détectés par les principales fonctions de gestion des robots des CDN. Dans un cas, jusqu’à 14 % du trafic invalide d’un client était constitué d’une activité de robot sophistiqué qui passait par un produit de gestion de robot CDN sans être détectée. Les améliorations comprennent des innovations en matière de détection pour protéger les sites Web contre le scrapping automatique de contenu et un déploiement simplifié sur les applications à page unique.

Réponse aux attaques - BotGuard s’intègre aux plateformes leaders du secteur pour défendre les entreprises numériques en utilisant leurs solutions “best of Breed” existantes. Nos intégrations améliorées, notamment avec NGINX, Cloudflare, Fastly, AWS Cloudfront et Google Cloud Platform, accélèrent le déploiement et réduisent les efforts de mise en œuvre. Le puissant moteur de règles de réponse personnalisées de BotGuard permet d’utiliser n’importe quelle réponse définie par le client, y compris des CAPTCHA, l’authentification par étapes, le déroutage et la nouvelle case à cocher de challenge HUMAN.

Gestion et rapports - Les améliorations de gestion de BotGuard incluent le support SAML pour l’authentification unique et les permissions granulaires multi-utilisateurs pour l’API. Les améliorations du tableau de bord comprennent des visualisations avancées, une configuration personnalisée des alertes et des exportations de données personnalisées pour créer une boucle entre HUMAN et le client en intégrant les workflows des équipes SOC, SIEM et de lutte contre la fraude.

Recherche sur les menaces - L’équipe de recherche et de renseignement sur les menaces Satori de Human continue de démanteler plusieurs réseaux d’attaque à grande échelle, en identifiant de manière proactive et en procédant à un “reverse engineering” des nouvelles menaces, afin d’enrichir nos techniques de détection avec de nouveaux indicateurs contre les attaques émergentes. Parmi les succès récents, nous pouvons citer Pareto, où un botnet CTV de 1 million de bots a été démantelé et l’affaire 3ve Methbot, qui a permis de poursuivre en justice le gang criminel à l’origine de l’opération.

BotGuard de HUMAN est dès à présent disponible.