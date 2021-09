SYNNEX et Tech Data ont achevé leur fusion et deviennent TD SYNNEX

septembre 2021 par Marc Jacob

Ensemble, clients et fournisseurs auront un accès à une plateforme inégalée de distribution mondiale avec les meilleures offres de produits dans certains des segments de produits les plus importants et les plus rentables. TD SYNNEX offre la possibilité d’accélérer l’adoption technologique, de diversifier les sources de revenus, de créer des opportunités de ventes transverses et de mettre sur le marché des offres tout-en-un complètes.

Dans le cadre de cette fusion, Rich Hume a souligné l’engagement de TD SYNNEX à être une entreprise citoyenne et à être un employeur de choix dans l’industrie informatique mondiale : « Tout comme TD SYNNEX joue un rôle essentiel dans la transformation du paysage technologique, nous avons la responsabilité tout aussi importante d’avoir un impact positif sur le monde. Nos efforts en faveur de la responsabilité sociale d’entreprise incarnent notre engagement à rendre ce monde meilleur, aujourd’hui comme demain.

Auparavant, Tech Data Corporation était entièrement détenue par des fonds d’investissements affiliés à Apollo Global Management, Inc. (NYSE : APO) (« Apollo Funds ») et leurs co-investisseurs. Selon les termes de l’accord de fusion, Apollo Funds a reçu 44 millions d’actions ordinaires cumulées, 1,6 milliard USD de fonds et le refinancement de la dette nette de Tech Data. Il détient maintenant environ 45 % de TD SYNNEX.