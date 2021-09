Apax Partners prend une participation minoritaire dans le groupe Hifield

septembre 2021 par Marc Jacob

Le groupe Hifield, à travers ses sociétés Almond et Rampar, est un des leaders français indépendants du conseil en cybersécurité, cloud et infrastructure en France, avec des bureaux à Paris, Nantes, Strasbourg et Genève. Son positionnement d’expert, attesté par de nombreuses certifications et accréditions, fait de Hifield un partenaire de référence de ses clients pour tous les enjeux de Cybersécurité et du Cloud. Le groupe développe et commercialise également une solution logicielle nommée Security Rating, disponible "as a service". Cet outil permet d’évaluer la maturité Cybersécurité d’une organisation cible et concourt à l’appréciation des Cyber risques qui lui sont liés. Le groupe emploie près de 250 collaborateurs et prévoit de réaliser un chiffre d’affaires 2021 de plus de 40 millions d’euros.

Fort de l’expertise de ses équipes, de la confiance acquise auprès de clients et de partenaires technologiques de premier plan, le groupe est aujourd’hui en position d’accélérer sa croissance en développant ses services experts (SOC/CERT, Pentest, GRC, Infrastructure Sécurité, Managed Services et intégration Cloud & sécurité), son offre produits (dont le Security Rating), d’enrichir son offre sectorielle et d’élargir son implantation géographique, de manière organique ou au travers d’acquisitions ciblées.

Intervenants de l’opération

Apax Partners Development : Isabelle Hermetet, Bérenger Mistral, Thibaut Bourlet, Alexandre Moullé-Berteaux

Conseils Acquéreur

M&A : Mazars CF (Matthieu Boyé, Matthieu Maquet, Matthieu Bickel)

Avocat corporate : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Arnaud Deparday, Claudia Reix, Alexandre Jeannerot)

Avocat financement : Hogan Lovells (Alexander Premont, Cristina Marin, Lorène Sani, Constance Brégé)

Avocat fiscaliste : Hogan Lovells (Ludovic Geneston, Thomas Claudel)

Due diligence commerciale : Neovian Partners (Patrick Richer, Pierre Poiret)

Due diligence financière : Oderis (Aurélien Vion, Eddy Chagué, César Mullet, Pierre Pella)

Due diligence IT : Make it Work (Frédéric Thomas)

Conseils Cédants

M&A : Baycap (Christian Prévot, Alexis Monod, Bastien Choisy)

Conseil juridique : BG2V (Hervé de Kervasdoué, Audrey Prigent)

Due diligence financière : Eight Advisory (Fabien Thièblemont, Nabil Saci)

Dette

LCL (Yannick Simonet, Lucas van Casteren)

Avocat dette : Volt Associés (Alexandre Tron, Florian Guillon, Zahia Belhaj)